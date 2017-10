Lorena Álvarez desmintió que Maritza García se haya comunicado con ella por su caso

La conductora Lorena Álvarez, quien recientemente denunció haber sido víctima de agresiones físicas por su ex pareja, desmintió esta noche que la congresista fujimorista Maritza García se haya comunicado con ella para expresar solidaridad por su caso.

"Congresista Maritza García ni representante en su nombre o del Congreso se ha comunicado conmigo por mi caso", escribió la conductora en su cuenta de Twitter.

Congresista Maritza García ni representante en su nombre o del Congreso se ha comunicado conmigo por mi caso. @MilagrosLeivaG@catiquinto — Lorena Alvarez (@lorealvareza) 12 de octubre de 2017

Esta aclaración la brindó luego de que la también presidenta de la comisión de Mujer dijera en comunicación con Milagros Leiva que conversó con Lorena Álvarez tras su denuncia de agresión.

Horas antes, Maritza García se comunicó con Latina y habló con Lorena, quien le cuestionó sus palabras sobre callarse antes de "provocar" la molestia del hombre que pueda terminar en golpes.

"O sea que debo prevenir para que no me peguen. Alguien que te jalonea como el caso de Micaela de Osma, ¿ese era un 'agresor sano' que de pronto perdió los papeles?, ¿yo tengo que prevenir qué cosa le hablo a mi pareja para que no me suene a golpes?", cuestionó la conductora.