Lorena Álvarez se desmayó tras escuchar condena de un año de prisión a Juan Mendoza por difamación

El economista Juan Mendoza y ex pareja de la conductora Lorena Álvarez fue condenado a un año de prisión por el delito de difamación agravada y tendrá que pagar S/15 mil a modo de reparación civil.

El Poder Judicial falló a favor de Lorena Álvarez y concluyó que la denuncia por maltrato y violencia realizada por ella no fue "parte de un complot político", como él argumentaba.

"Lo condenaron, por fin condenaron. No me importa que sea un año por difamación agravada ni los 15 mil soles. Es culpable. Después de casi dos años la justicia me da la razón. Es culpable de decir que mi denuncia por violencia fue parte de un complot político. No lo fue", escribió en Twitter.

Los años de la condena, no me importan. No voy a apelar. No son los años sino el precedente. Gracias a todos los que creyeron en mi en estos casi 2 años. Y a los que dudaban, ahí tienen la sentencia por difamación y la formalización de la denuncia penal por agresión. — Lorena Alvarez (@lorealvareza) 10 de junio de 2019

SE DESMAYÓ



Al finalizar la audiencia, Lorena Álvarez se desmayó y fue trasladada de emergencia a una clínica local, pues sufre de estrés postraumático y trastorno de ansiedad por los maltratos que vivió por parte del economista. Ella lleva medicada hace ocho meses.

"A pesar que estoy en la clínica, no me siento una víctima. Soy la heroína de mi historia. Me rescaté sola. A todas las mujeres, no se rindan. No dejen que este sistema machista gane la batalla. Duele pero cada sentencia judicial favorable ayuda a la próxima", dijo Lorena en sus redes sociales.

Además, está a la espera de que el Poder Judicial le dé la fecha para su juicio por violencia. "No importa cuántos veces me revictimice ni cuántos ataquen me den. No me voy a rendir. Hoy ganamos todas las mujeres", añadió.