Una mujer de 22 años, identificada como Gaby Cuba Alfaro, fue hospitalizada luego de recibir el impacto de una bala perdida cuando se encontraba dentro de su vivienda. Según narraron los familiares que estaban con ella, el disparo se habría producido durante los enfrentamientos entre la policía y los invasores de la zona de Lomo de Corvina, en el distrito de Villa El Salvador.

Panorama mostró el orificio de bala que tenía la casa de madera en la que vivía la mujer junto a sus hijos, su madre y sus hermanas, la cual está ubicada a 50 metros de la zona declarada como intangible. Según detalló la madre de la víctima, la mujer está internada en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador.

“El impacto ha sido en el seno izquierdo. La han llevado al Hospital de Emergencia de Villa El Salvador me dijeron que me iban a llamar a informar, pero ya he hecho como 40 llamadas y no me hacen caso. Solo quiero saber si mi hija está viva o muerta”, sostuvo.

Además manifestó su preocupación por la posibilidad de que se den nuevos enfrentamientos entre los invasores y la policía pues podría tener como resultado más personas heridas.

Esta mañana se reportaron enfrentamientos entre la Policía Nacional y los invasores de Lomo de Corvina. En la zona se han establecido más de 2.000 personas que reclaman que se les asigne el terreno por no tener dónde vivir.

Hospital se pronuncia

Mediante un comunicado, el centro médico detalló que la paciente ingresó a sus instalaciones a la medianoche “debido a una herida por proyectil de arma de fuego que le produjo un trauma torácico, por lo que tuvo que ser ingresada inmediatamente a la unidad de trauma shock”.

“La paciente se encuentra estable y consciente, ha sido sometida a diversos exámenes para evaluar su condición y se ha realizado una junta médica en la que se determinó que la paciente debe ser sometida a una cirugía exploratoria debido a una posible lesión cardiaca que podría poner en riesgo su salud”, dice el comunicado.

“El informe médico ha sido brindado a la familia, quienes han autorizado la intervención quirúrgica, misma que se viene llevando a cabo en este momento, por lo que su pronóstico es reservado”, agrega el escrito.

