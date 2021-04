Ismael Reynoso, un vecino de Villa El Salvador, que reside en una zona cercana a Lomo de Corvina, denunció que su auto fue incendiado durante el desalojo producido esta mañana. Detalló que no sabe quién es el responsable del hecho y pidió a las autoridades que investiguen el hecho.

Las cámaras de Latina mostraron que el auto quedó completamente destruido. El propietario señaló que fue avisado por los vecinos del incendio, pues no sale de su casa hace días por haber contraído COVID-19. Indicó que es padre soltero y que el vehículo es su única fuente de ingreso.

“Estaba en mi casa, yo no puedo salir porque tengo COVID-19. Mis vecinos me avisan a los gritos que se estaba quemando mi carro, entonces salgo desesperado y cuando llegué ya estaba todo envuelto en fuego. Con ese carro trabajo, yo vivo. No sé quién fue el responsable, no sé quién podría haber sido. He tratado de preguntar a la policía pero no me han querido responder”, señaló.

“El carro es a gas, pudo haber reventado y haber sido peor, una tragedia. Hace 20 días que no salgo por haber estado con COVID-19. Pido a la gente que me ayude, yo mantengo a mi hija, soy padre soltero, pido apoyo, no sé que hacer, no sé a quién denunciar”, agregó.

Además de este incidente, destaca también que un vehículo de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue volteado y quedó llantas arriba por un tiempo mientras se desarrolla la operación de desalojo a cientos de familias que ocupan la zona denominada como Lomo de Corvina, en Villa El Salvador.

Cabe indicar que esta mañana decenas de miembros de la Policía Nacional intervinieron en esta zona para expulsar a los invasores. La ocupación en el lugar inició el pasado 11 de abril.

