Fiorella Cava, exintegrante de la popular banda de rock JAS, de los años ochenta, fue denunciada por agresión tras un incidente que se produjo en el parque Kennedy, distrito de Miraflores, durante una concentración de activistas feministas que se manifestaban en contra de la violencia hacia las mujeres.

La persona que denunció el hecho, identificada como Mariella Bianchi, contó que todo ocurrió cuando se encontraba junto a un grupo del colectivo Provida en los exteriores de la iglesia Virgen Milagrosa para evitar que las activistas feministas se acercaran a ese lugar a realizar sus manifestaciones. La agresión fue registrada en video por algunas personas que se encontraban en el lugar.

Según dijo, todo se originó a raíz de un comentario que hizo sobre Cava. “Yo estaba con mis amigas y entonces él pasa, y yo digo ‘un hombre’. No me di cuenta que él escuchó y de pronto vino, y me golpeó en la cabeza, delante de todos, y me gritó ‘yo no soy un hombre’”.

Bianchi aseguró que no realizó ese comentario para ofender a Fiorella Cava y que ya interpuso una denuncia por violencia física en la comisaría de Miraflores.

¿QUÉ DICE CAVA?

Fuentes allegadas a la cantante informaron a Perú21 que Cava, quien no se encontraba participando del plantón feminista, transitaba por la zona cuando Bianchi la atacó verbalmente, por lo que ella se defendió, pero no la agredió con un puñete tal como señaló la abogada. También se nos indicó que Cava no dará ninguna declaración a la prensa, pues prefiere tratar el tema mediante una vía legal y junto a los colectivos trans a los que pertenece.

Fiorella Cava no se pronunció directamente sobre esta denuncia.