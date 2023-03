El impresionante rescate de un cerdo que era arrastrado por el río Chillón el último lunes 13 de marzo se hizo viral en las redes sociales, sin embargo, esta historia dio un giro de 180 grados ya que el hombre que salvó al animal no sería el dueño.

Una mujer identificada como Mery Malqui estuvo en un enlace en vivo con el programa “Mande quien mande” para denunciar que no logró recuperar a su cerdo porque sus vecinos decidieron comérselo sin su autorización.

La mujer que dijo ser la dueña del animal cuestionó que las personas hicieron denodados esfuerzos para rescatar al chanchito solo para comérselo, lo que representa una gran pérdida económica para ella.

“Fui y me dijeron: ‘sí vecina está aquí en una casa lo hemos metido’ y les digo cómo va ser porque yo quería llevármelo, pero me dicen ya no se va poder (...) El chancho lo hemos rescatado una mancha de personas para poder comerlo y repartirlo”, narró la mujer.

Dueña del chanchito rescatado hace denuncia

La supuesta agraviada contó que al final las personas que se comieron al cerdo le pagaron la suma de 500 soles, pero increíblemente luego le cobraron el mismo monto por haber rescatar al porcino.

Al oír tremenda historia, María Pía Copello se solidarizó con la mujer y decidió regalarle dos cerdos ante terrible pérdida.