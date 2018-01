Un enfrentamiento entre dos autoridades generó la filtración de agua en 15 viviendas de Chosica debido al moderado incremento del caudal del río Rímac , como consecuencia de las lluvias ocurridas en las zonas altas de Lima. Ambas se acusan por la falta de obras de prevención.

Por un lado, está el burgomaestre del mencionado distrito, Luis Bueno Quino, quien lleva más de 20 años en el sillón municipal. Él afirmó que en julio de 2017 solicitó dinero a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) para hacer muros y diques de contención. La respuesta fue que no había dinero.

Bueno precisó que fue Pablo de la Flor –quien fuera director ejecutivo de la ARCC entre mayo y octubre de 2017– el encargado de informarle sobre la falta de presupuesto.

“Nos dijo que solamente había plata para efectuar trabajos de descolmatación de ríos y quebradas… Nosotros presentamos sendos expedientes de toda la reconstrucción de Chosica a corto, mediano y largo plazo por más de S/500 millones. Sin embargo, no se priorizó y nos hicieron perder valiosísimos meses entre mayo y octubre del año pasado”, manifestó.

Tras la renuncia de De la Flor, Edgar Quispe asumió las riendas de la ARCC. Y fue él, precisamente, quien desestimó las declaraciones de la mencionada autoridad edil.

Quispe aclaró que no ha recibido ninguna solicitud de financiamiento por parte de la Municipalidad de Chosica. Además, señaló que Bueno Quino no siguió los procedimientos adecuados para solicitar el dinero que necesitaba.

“Cada municipio que quiera recursos para ejecutar obras en su distrito tiene que presentar la ficha N°2, que es un formato que deben entregar para acceder al Plan de Reconstrucción con Cambios”, sostuvo.

El funcionario recalcó que lo único que envió el alcalde chosicano “fue un libro verde, un compendio de ideas de lo que habría que hacer” en dicha jurisdicción.

“Pero esa no es la ficha N°2. Lo que hay que decir es que no hay ninguna idea dentro del plan de reconstrucción vinculada a muros de contención. La ARCC tiene un presupuesto de S/25 mil millones, pero lamentamos que no hayan seguido bien los procedimientos”, comentó.

SE ENDEUDARON

Ante ello, Luis Bueno Quino insistió en que sí presentaron toda la documentación correspondiente. “Nosotros alcanzamos, en su momento, los formatos que nos pidió la ARCC, dentro de los plazos establecidos”, aseveró.Al no contar con un monto de inversión, el alcalde afirmó que se vieron obligados a solicitar un préstamo. “Hemos tenido que pedir, ante la falta de recursos, dinero a la Caja Metropolitana de Lima. Nos hemos endeudado por S/2 millones”, aseguró.

“El señor Quispe recién se ha dignado a darnos una cita hace unos días atrás, y nos ha dicho que van a empezar a construir los muros de contención después de la temporada de lluvias”, destacó.

¿Qué dijo Quispe al respecto? Enfatizó que el municipio empezó a levantar los muros de contención en diciembre, en plena temporada de lluvia. “Han angostado el cauce del río y esto ha generado su crecida, que ha afectado al barrio de Cantagallo”, expresó.

Agregó que el aumento del caudal del Río Hablador ha sido moderado, pues pasó de 30 a 55 metros cúbicos por segundo. “Ello ha generado filtraciones a un lado del río. Con ese aumento no deberíamos sobresaltarnos, pues el año pasado el río se desbordó porque llegó a 123 metros cúbicos por segundo”, explicó.

No obstante, refirió que, como autoridad, no pueden ser ajenos a los problemas que ocurren en las zonas de emergencia. “El general EP Jorge Chávez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), me ha informado que está desplegando un conjunto de maquinarias pesadas en la zona”, puntualizó.

DESCARTA EMERGENCIA

Por su parte, el general Jorge Chávez sostuvo que en estos momentos no tenemos una emergencia como consecuencia de la crecida del río Rímac producida, la que se originó por el incremento de las precipitaciones.

Precisó que el problema de las casas afectadas en Chosica se desencadenó debido a que la empresa contratada por ese municipio para construir los muros de contención hizo un dique en un sector del río y que esto ha hecho que el agua se canalice por la margen izquierda del río, afectando a los pobladores de La Perla.

“El agua, además, ha filtrado por la margen derecha, afectando a las casas del asentamiento Moyopampa. Ese dique no ha resistido y ha ocasionado la caída de un poste y la erosión de las estructuras de tres o cuatro viviendas. Estas personas han sido evacuadas a zona segura”, añadió.

Ayer, la Municipalidad de Lima evacuó a 20 familias de Moyopampa debido a que sus viviendas estaban en peligro de colapso.

Vecinos de Carapongo, afectados por El Niño de 2017, marcharon ayer para exigir obras.(CésarCampos/Perú21) Vecinos de Carapongo, afectados por El Niño de 2017, marcharon ayer para exigir obras.(CésarCampos/Perú21)

OTRA REALIDAD

Otra es la realidad en Chaclacayo. Allí la comuna distrital empezó los trabajos desde mayo pasado con recursos propios. Rafael Cravero, funcionario de ese municipio, afirmó que continúan trabajando en cuatro puntos críticos del río Rímac.

“Además, hemos descolmatado tres quebradas en el distrito gracias a un convenio con la empresa privada. Pese a ello, necesitamos el apoyo de la ARCC”, finalizó.

LLUVIAS Y NEVADAS SEGUIRÁN

Las lluvias y nevadas registradas desde el último lunes 22 en la sierra centro y sur del país comenzarán a amainar, desde hoy, en algunas regiones. Pero, en otras, el temporal continuará. Así lo pronosticó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Según esa entidad, las precipitaciones pluviales y granizadas descenderán en Áncash, la sierra de Lima, Junín, Pasco y Huancavelica. Sin embargo, los aguaceros y nevadas seguirán azotando las zonas altas (sobre los 4 mil metros sobre el nivel del mar) de Ayacucho, Arequipa, Cusco, Moquegua y Puno.

Paralelamente, el Senamhi pronosticó lluvias de ligeras a moderadas a lo largo de la costa hasta mañana. Refirió que los vientos del este llevan la humedad desde la sierra, provocando los chubascos.

Por otro lado, en el sur, el desborde del río Madre de Dios ha dejado hasta el momento 400 afectados y 120 viviendas dañadas en Puerto Rosario, en el distrito de Laberinto, provincia de Tambopata, informó Defensa Civil.