En el inicio del desvío vehicular en el Cercado de Lima por la construcción de la Estación Central (E-13) de la Línea 2 del Metro, se produjeron enfrentamientos entre fiscalizadores de la Municipalidad de Lima y trabajadores de la concesionaria.

Los fiscalizadores de la comuna limeña llegaron hasta la la avenida Paseo Colón para impedir que los trabajadores de la concesionaria de la Línea 2 inicien sus actividades en la vía.

Las obras se iniciaron desde las 5 de la mañana y, pese al intento de impedimento, el trabajo para la construcción de la Estación Central continuará.

La presidenta de Ositran, Verónica Zambrano, aseguró que las obras no se detendrán, que las vías estarán cerradas por 13 meses y, pese a la incomodidad, es un beneficio multiplicador para los ciudadanos.

“Se ha cumplido con entregar la documentación necesaria (a la Municipalidad de Lima) para que esto se pueda llevar a cabo. Desde octubre del año pasado se ha entregado la documentación”, dijo a América Noticias.

#EnVivo



Se registró un enfrentamiento entre trabajadores del consorcio de la Línea 2 del Metro de Lima y fiscalizadores de la Municipalidad de Lima. La disputa se dio por el inicio de obras en calles del Centro de Lima ► https://t.co/zLv8mA7F8Z pic.twitter.com/72K92Qez54 — América Noticias (@noticiAmerica) July 7, 2024





Y agregó: El municipio, que debería colaborar con una obra tan importante como el Metro, esté poniendo toda la obstrucción que estamos viendo. La policía no deja avanzar (...) Toda la documentación está presentada conforme a ley. Ya está presentado lo que se requiere (...) se ha cumplido con el plan de información. Nos parece extraño que la Municipalidad de Lima no permita hacer los trabajos”.

Enfrentamientos por inicio de obras. (Foto: Diana Marcelo @photo.gec)





Rafael López Aliaga en contra de la Línea 2

Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, manifestó su preocupación respecto a la construcción del Metro de Lima, especialmente en lo que se refiere al inicio de obras en el Cercado de Lima.

En ese sentido, el burgomaestre aseguró que no autorizará el inicio de las obras en la avenida Paseo Colón hasta que la concesionaria presente su plan de desvío.

“El método constructivo no es el adecuado. Se lo digo como estudiante de ingeniería civil. No terminé esa carrera, pero sí estudié muchos ciclos (...) Invoco al concesionario de la Línea 2 a que nos informe bien porque no han cumplido los requisitos. Todo plan de desvíos, la Municipalidad de Lima debe tenerlo ingresado oficialmente (...)”, dijo López Aliaga.

Hoy inician los desvíos. (Foto: Diana Marcelo @photo.gec)

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.