El dueño de un minimarket de Lince usó su arma de fuego para enfrentarse a un ladrón que intentó llevarse un sixpack de cervezas. De acuerdo información de América Noticias y las imágenes de la cámara de seguridad del negocio, el sujeto ingresó a la tienda, se dirigió a la zona de bebidas y escondió los productos en su maleta.

El empresario agraviado, que desde un principio tenía vigilado al sospechoso hombre, se cansó de su insolencia y sacó su pistola para dar inicio a una confrontación.

“Lo dejo para ver si iba a pagar. Le di el beneficio de la duda. Cuando me doy cuenta que no iba a pagar, dejo de ver las cámaras y voy detrás de él. Lo increpé y me dijo: ‘¿Qué son unas cervezas? Eso no es cárcel'. (...) Me incomoda bastante", aseveró el dueño de la tienda, quien tiene licencia para portar armas de fuego.

“Incomoda bastante. La tienda ya debe estar por los 20 o 21 robos, pese a que tenemos cámaras. Si vuelve a repetirse, yo creo que tendré que proceder de manera más severa”, agregó.

Tras varios minutos de forcejeo con el dueño de la tienda, el ladrón fue intervenido por serenos del distrito. Sin embargo, el empresario, quien tiene licencia para portar armas, desistió de poner una denuncia de manera formal.