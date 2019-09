El cantante de cumbia Tommy Portugal sufrió el robo de su celular cuando viabaja en un taxi. El hecho ocurrió el último miércoles en la calle César Vallejo, en el distrito de Lince.

El artista contó que un delincuente lo encañonó para que entregue el equipo, así como al conductor del vehículo que lo transportaba. Precisó que evitó poner resistencia porque conoce que los hampones no dudan en disparar para lograr apoderarse de las pertenencias.

Tommy Portugal detalló que tras el robo apareció un agente de la Policía Nacional, pero el sujeto subió a una motocicleta y se dio a la fuga.

“Estaba en un taxi yendo a recoger mi carro y me encontraba en el tráfico por la calle César Vallejo, de Lince. El taxista tenía su celular con el GPS y se apareció un ratero, quien le puso la pistola en la cabeza y le pidió el celular. Luego me vio, retrocedió, metió la mitad del cuerpo por la ventana y me apuntó con la pistola. Me pidió mi móvil y se lo entregué, porque sé que los ladrones siempre andan acelerados y quizá pudo haber apretado el gatillo”, declaró para el diario Trome.

En otro momento, contó que acudió hasta la comisaría de Lince, pero sintió que “no prestaron atención porque ni preguntaron cómo eran las personas que me robaron”.

“Solo lo registraron como un robo más, es más, les dije que fue un asalto con un arma de fuego y asentaron la denuncia como presunta arma de fuego. Yo vi claramente que era una pistola de verdad, porque me la pusieron en la cabeza”, dijo.