Este domingo 7 de noviembre no se aplicará la restricción de uso de vehículos particulares para Lima y Callao; es decir, estará permitida la salida de autos. Asimismo, el transporte público en ambas jurisdicciones también funcionará con normalidad, en el contexto de la pandemia del coronavirus ( COVID-19 ).

En ese sentido, el toque de queda (inmovilización social obligatoria) en Lima y Callao se iniciará a la 2 a.m. y culminará a las 4 a.m. No obstante, este fin de semana se brindará facilidades para la movilización durante la madrugada de las personas que tienen programadas la aplicación de dosis de vacunas contra el COVID-19.

Recordemos que el gobierno del presidente Pedro Castillo actualizó las medidas de restricción ante una eventual tercera ola del COVID-19. Según el Decreto Supremo N° 167-2021-PCM, estas aplican hasta el domingo 14 del presente mes.

Lima Metropolitana y Callao se encuentran en nivel moderado de alerta sanitaria.

