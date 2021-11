Este domingo 14 de noviembre no se aplicará la restricción de uso de vehículos particulares para Lima y Callao; es decir, estará permitida la salida de autos. Asimismo, el transporte público en ambas jurisdicciones también funcionará con normalidad, en el contexto de la pandemia del coronavirus ( COVID-19 ).

En ese sentido, el toque de queda (inmovilización social obligatoria) en Lima y Callao se iniciará a la 2 a.m. y culminará a las 4 a.m. No obstante, este fin de semana se brindará facilidades para la movilización durante la madrugada de las personas que tienen programadas la aplicación de dosis de vacunas contra el COVID-19.

Recordemos que el gobierno del presidente Pedro Castillo actualizó las medidas de restricción ante una eventual tercera ola del COVID-19. Según el Decreto Supremo N° 167-2021-PCM, estas aplican hasta este domingo 14.

Lima Metropolitana y Callao se encuentran en nivel moderado de alerta sanitaria.

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS

Recordemos que, el Minsa realizó cambios a las medidas sanitarias. Por ejemplo, dejó sin efecto la desinfección de calles, superficies, pediluvios y toma de temperatura, entre otros. La entidad detalló que estas “no deberían ser utilizadas por las instituciones del Estado o privadas”.

Mientras que, el uso de mascarillas sigue siendo obligatorio para circular por las vías de uso público y en espacios cerrados o donde no se pueda mantener el distanciamiento físico. Sin embargo, las personas que lleven una KN95 podrán ingresar a los establecimientos sin ningún problema.

En caso contrario, deberán colocarse dos mascarillas (una quirúrgica, de tres pliegues, debajo y sobre ella una mascarilla comunitaria), para entrar a locales públicos y privados.

