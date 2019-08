Se inició la restauración de 100 esculturas del Centro Histórico de Lima

Un total de 100 esculturas del Centro Histórico de Lima –que han sido declaradas como Patrimonio Cultural de la Nación– serán restauradas con motivo de la celebración del bicentenario de la nación.

Así lo informó Luis Bogdanovich, gerente del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima ( Prolima). Según dijo, los trabajos por cada estatua tardarán alrededor de dos meses y estarán concluidos antes de julio de 2021.

“Un 30% de las esculturas están en mal estado. Hemos encontrado graffitis, capas de pintura y barniz; extracción de elementos de la escultura, y extracción de las placas”, sostuvo a Perú21.

Los trabajos se iniciaron la primera semana de agosto con la Estatua de la Libertad, ubicada en la plaza Francia, y con Las Tres Marías, que se encuentra en la plaza San Martín.

Por cada uno de estos monumentos, la Municipalidad de Lima, a través de Prolima, invertirá en promedio S/30 mil para su recuperación.

PREPARAN SANCIONES

Por otro lado, el gerente de Prolima anunció que se viene preparando una tabla de sanciones para quienes afecten las estatuas y otros bienes del Centro Histórico de Lima.

Indicó que esta lista incluye una multa económica y una sanción. Esta se incorporará al plan maestro del Centro Histórico y entrará en vigencia este año.

“Hay afectaciones al patrimonio porque no hay sanciones duras. Si yo vengo mañana y pinto un graffiti y me atrapan, tendré que pagar y si no lo haces, te embargan las cuentas. Habrá otras sanciones para cada tipo de afectación”, afirmó Bogdanovich.

DATOS:

* El monumento al Combate de Dos de Mayo y el monumento a Francisco Bolognesi necesitarán de un trabajo especial para su restauración total, manifestó Prolima.



* Por otro lado, Luis Bogdanovich afirmó que en el Centro de Lima hay 2,000 inmuebles antiguos, entre monumentos y otros con valor monumental. De ellos, mil han sido declarados inhabitables.