‘Lima Moderna’ vs. el resto de Lima: ¿comportamiento electoral diferente? [ANÁLISIS]

Hace algunas semanas una encuesta realizada por Ipsos generó cierta polémica al diferenciar la intención de voto según zonas geográficas que denominaron Lima Norte, Sur, Este, Oeste y Lima Moderna. Esta última clasificación asumía que los distritos que formaban esta área tienen un comportamiento electoral diferente al resto de la Lima periférica.

Alejándonos de la polémica por dicha clasificación que algunos consideraron peyorativa respecto al resto de la gran Lima, 50+1 analizó los datos de las dos últimas elecciones para saber si, efectivamente, la llamada Lima Moderna piensa diferente al resto de la capital, pero, además, si es que su voto domina los resultados.

LIMA MODERNA



Según las encuestadoras, Lima Moderna está compuesta por 12 distritos de la capital, ubicados al sur-este de la zona metropolitana: Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Surco y Surquillo. Una zona que alberga aproximadamente al 13% del total de la población limeña y cuyo nivel socioeconómico se aproxima al A y B, con predominancia de este último, según Ipsos.

Además, es en Lima Moderna donde se mueve el grueso de la economía de la capital por la gran cantidad de oficinas administrativas de empresas localizadas en esta área.

‘Lima Moderna’ vs. el resto de Lima: ¿comportamiento electoral diferente? (USI) ‘Lima Moderna’ vs. el resto de Lima: ¿comportamiento electoral diferente? (USI)

2010: LIMA SIN FLORES



En las elecciones municipales de Lima de 2010, Susana Villarán de Fuerza Social y Lourdes Flores Nano del PPC competían por el primer lugar. Los resultados de este proceso muestran una clara diferencia en el comportamiento electoral de Lima Moderna respecto al resto de la capital.

Lourdes Flores ganó en todos los distritos que integran esta zona. Dichos votos, sin embargo, no fueron suficientes para asegurar su elección. El promedio de votos para Flores en los distritos de Lima Moderna fue de 54.8%, 20 puntos por encima del resto de los distritos, donde obtuvo un promedio de voto de 34.8%.

El mapa anexo muestra cómo se repartieron las victorias en Lima Metropolitana en las elecciones en las que Susana Villarán logró la alcaldía.

2014: VILLARÁN SE DESPLOMÓ



En los resultados de los comicios de 2014, la diferencia no es tan clara. Ello se puede apreciar en el mapa correspondiente, pintado casi en su totalidad de amarillo. Sin embargo, resalta que los únicos dos distritos donde no gana Castañeda son de Lima Moderna (San Borja y San Isidro). En esos distritos el ganador fue Enrique Cornejo, del Apra. Villarán, quien intentó la reelección, no logró la victoria en un solo distrito.

En general, el promedio de votos para Castañeda en los distritos de Lima Moderna fue de 37.7%. En el resto de los distritos, obtuvo un promedio de voto de 52.8%.

2018: LIMA NO ES PLANA



Las evidencias parecen sugerir que los distritos que integran Lima Moderna no presentan un comportamiento electoral diferente al resto de la capital. El perfil de esta zona tiene sus propias particularidades, pero sus variadas preferencias presentan una realidad compleja, difícil de generalizar.

Así, el comportamiento electoral limeño refleja su diversa geografía: la capital no es plana. Parecen ser otros múltiples factores los que definen una elección. Eso es probablemente lo que veremos hoy, al final del día.

CIFRAS



- 54.8% fue el promedio de votos para Flores en los distritos de Lima Moderna y en el resto de los distritos, 34.8%.



- 37.7% fue el promedio de votos para Castañeda en los distritos de Lima Moderna. En el resto obtuvo un promedio de 52.8%.