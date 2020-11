El titular de la Mancomunidad de Lima Este y alcalde de Chaclacayo, Manuel Campos, informó que expresó al presidente Francisco Sagasti su desacuerdo sobre la instalación del mercado Tierra Prometida en Santa Anita, donde fueron ubicados 2.369 ambulantes de La Parada.

En declaraciones a Canal N, Manuel Campos señaló que la decisión del traslado de los ambulantes de La Parada a Santa Anita por parte del acalde de Lima, Jorge Muñoz , solo habría sido para beneficiar a George Forsyth a su candidatura a la presidencia del 2021.

“Como presidente de la Mancomunidad de Lima Este le he hecho llegar la inquietud al presidente Sagasti, no puede ser que resuelva un problema dando problemas a otro distrito el alcalde de Lima (Jorge Muñoz), solo por política, ¿para qué? ¿Para qué Forsyth pueda postular a la presidencia y ganar votos?”, declaró.

Añadió que tras reunirse con el actual mandatario Sagasti y otros alcaldes de Lima, el presidente le señaló que evaluará el tema para dar una solución al distrito de Santa Anita.

En ese sentido, Manuel Campos solicitó que en Lima Este se necesita parques y no mercados debido a que los centros de abastos podrían generar posibles contagios por COVID-19 por aglomeración.

“Creo que no debe ser así, debemos tener criterio para solucionar las cosas, si vas a Tierra Prometida todos están en la calle, yo me pregunto: ¿Ahí no se va a desarrollar nuevamente la pandemia? Lima Este va a ser perjudicado, el alcalde de Santa Anita ha peleado duro, tanto así que fue arrestado, llevado a una comisaría, es una falta de respeto para una autoridad”, sostuvo.

“El presidente Sagasti ha tenido buena voluntad de escucharnos, él ha anunciado que verá ese tema, se ha comprometido a verlo porque en Lima Este necesitamos un parque ecológico y que sea el pulmón ya que solo es cemento, mientras que en Lima Sur y Norte tienen parques zonales, y Lima Este no lo tiene”, agregó.

MIRA ESTE VIDEO:

Coronavirus: los mejores y peores países donde pasar la pandemia