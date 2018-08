Su mayor anhelo era convertirse en padres. Ya llevaban siete años tras este sueño y cuando creían que al fin lo habían logrado, la Policía los detuvo. Lo que es peor, les arrebataron de sus brazos a dos pequeños seres, sus hijos recién nacidos. Este es el dramático caso de una pareja de esposos chilenos que permanece detenida desde hace seis días. Los investigan por el grave delito de trata de personas .

El drama de Rosario Madueño (46) empezó en su país hace siete años. Ella no ha podido ser madre, su cuerpo no se lo permite. Ha seguido un duro camino; lo ha intentado once veces, pero nada.

Ha tenido varias pérdidas. En una ocasión, cuando ya tenía cinco meses de gestación, su bebé murió. En otras tres oportunidades, se vio obligada a abortar porque su vida corría peligro.

Sin embargo, ella no se dejó vencer y junto con su esposo, Jorge Tovar (48), en 2013, llegaron a una clínica de Lima. Tras algunos intentos más por quedar embarazada, los médicos le dieron como alternativa la gestación a través de un útero subrogado; es decir, un vientre de alquiler. Fue así que decidieron contratar a una mujer, quien es enfermera, para que lleve en su vientre a su bebé. Terminaron siendo mellizos.

UNA CONFUSIÓN



El proceso del embarazo se llevó en la clínica Concebir. Perú21 conversó con su director, el médico Luis Noriega, quien nos explicó que para ello se contó con un óvulo donado y espermatozoides de Jorge Tovar. Así, el embrión fue implantado en el útero de la enfermera.

Todo marchaba bien, la ciencia les había permitido cumplir su sueño. El problema surgió cuando el parto tuvo que adelantarse. La cesárea estaba programada para el 5 de agosto, pero los bebés nacieron el 28 de julio.

“Los padres llegaron el 29 de julio a Lima y ahí se crea toda la confusión. Cuando intentan viajar con los bebés, la Policía ve que las fechas no coinciden y empieza la suspicacia. Creen que se están robando a los bebés”, dijo Noriega.

Es así que los esposos chilenos fueron llevados a la Dirección de Investigación de Trata de Personas, en la avenida España, en el Cercado de Lima. Lo que es peor, los separaron de sus bebés, quienes permanecen en un albergue.

Esto pese a que existe una historia clínica que demuestra todo lo antes señalado. Aun así, un juez aceptó dictar detención preliminar de siete días para la pareja.

El abogado Luis Lamas dijo que en nuestro país existen vacíos legales sobre este tema. “No hay un reglamento que especifique el rol de los médicos y de las clínicas en estos embarazos. Por eso se toma cualquier interpretación, pero no existe el delito por gestación subrogada”, señaló.

SABÍA QUE



- El médico Luis Noriega está en calidad de investigado por este caso. Indicó que se le sindica como cabecilla de una banda de traficantes de niños.



- El abogado Luis Lamas afirmó que los menores no van a poder salir del país hasta que absuelvan a los padres. Dijo que estos últimos podrían denunciar al Estado por daños y perjuicios.