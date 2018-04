Lima entre las ciudades con peor calidad de vida en Sudamérica [INFORME]

Un nuevo año, una nueva oportunidad de mejora, pero una vez más se confirma que Lima se encuentra estancada. La consultora Mercer presentó la vigésima edición del Ranking Mundial de Calidad de Vida, en el cual la capital peruana se ubica en el puesto 8 de 11 ciudades sudamericanas y en la posición 124 entre 231 ciudades del mundo. Llama la atención que mientras otras urbes de América del Sur mejoraron sus ubicaciones, Lima se mantuvo en la misma posición que ocupó en el año 2017.

En Sudamérica, Montevideo (Uruguay) es la ciudad mejor ubicada, en el lugar 78, seguida por Buenos Aires (Argentina) y Santiago (Chile) con los puestos 93 y 94, respectivamente. Lima solo supera a Bogotá (Colombia), que está en el puesto 128; La Paz (Bolivia), que se ubica en la posición 156, y Caracas (Venezuela), que es considerada la ciudad más violenta del mundo.

Gabriel Regalado, CEO de Mercer Perú, explicó que el ranking se elabora teniendo en cuenta diversos criterios, como la inestabilidad política, la vulnerabilidad de la ciudad a los desastres naturales, los índices de seguridad ciudadana, la educación de sus habitantes, la infraestructura, la vivienda, el transporte, el medio ambiente, el acceso a servicios públicos y el entretenimiento.

Lima sale mal parada en casi todos los indicadores. “A nivel de infraestructura y servicios públicos, Lima está a años luz de las ciudades que están en los primeros puestos del mundo y aún muy lejos de las ciudades sudamericanas mejor ubicadas. Sin duda, los vaivenes políticos, como el cambio de presidente, afectan mucho”, manifestó.

Regalado aseveró que el estancamiento de Lima también tiene relación directa con la desaceleración del crecimiento del país y la parálisis de los proyectos que debían ejecutarse el año pasado. Sin embargo, dijo que el hecho de que Perú siga mostrando una economía estable y unos indicadores macroeconómicos sólidos le permite no caer en este nuevo ranking de 2018.

LIMA A GRAN DISTANCIA

Según el ranking de Mercer, Viena (Austria) lidera el estudio, por noveno año consecutivo, seguida por Zúrich (Suiza), en el segundo lugar, y Auckland (Nueva Zelanda), en el tercer puesto. Entre los factores que ponen a la capital austriaca en la primera posición está principalmente la seguridad ciudadana, pues la tasa de asesinatos en esa ciudad es apenas de 1.1 por cada 100,000 habitantes, mientras que en Lima se alcanza un 7.2 por cada 100,000 habitantes.

Pero hay más. Según el Banco Mundial, Viena tiene un ingreso per cápita superior a otros países europeos, como Alemania o el Reino Unido. Además, ahí se promueve el acceso a la vivienda económica con programas de construcciones subsidiadas y la ciudad posee un eficiente sistema de transporte que combina el metro, tranvía y autobuses.

La capital peruana dista mucho de esa realidad. Precisamente, hace unas semanas el observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos presentó su informe sobre la calidad de vida en la ciudad y determinó que los limeños sienten una gran insatisfacción en todo, pero señalan como los principales problemas la inseguridad ciudadana, el transporte público y el medio ambiente.

Mariana Alegre, coordinadora general de Lima Cómo Vamos, dijo que, aunque el transporte público en Lima ha experimentado grandes cambios en los últimos años –con la incorporación del Metro de Lima y el Metropolitano–, sigue siendo el tema que más insatisfacción causa entre los limeños por la falta de una articulación entre los sistemas y el persistente tráfico vehicular.

“Ello se debe al divorcio que existe entre la planificación urbana y de transporte y la ausencia de planes. No hay una perspectiva de transporte integrado. La reforma sigue en nada y el avance que se hace no es suficiente. Además, la gestión vial en tránsito es pésima y hay una invisibilidad de peatones y ciclistas”, anotó.

FALTA POLÍTICA URBANA

Alegre indicó que, a comparación de Lima, las ciudades de Sudamérica que están en los primeros lugares del ranking de Mercer promueven el uso del transporte público e invierten en eso, pero además tienen una planificación urbana y trabajan en ciudades sostenibles y compactas.

“La organización de las viviendas en estas ciudades es diferente. No es raro ver usos mixtos de edificios que tienen bodegas abajo y viviendas arriba. Lima tiene mucho potencial y tiene que apostar por los modelos de los países más cercanos. Pero sin una política urbana, hecha por especialistas y no por políticos, esto no se resolverá”, manifestó.

Ricardo Fort, investigador principal del Grupo Análisis para el Desarrollo (Grade), coincidió con Alegre en que el problema de fondo es la falta de planificación y, en ese sentido, recordó que Lima actualmente no tiene un plan de desarrollo urbano vigente, pues el Plan de Desarrollo Urbano de Lima y Callao a 2035, elaborado en la administración de la ex alcaldesa Susana Villarán, fue dejado de lado por la actual gestión.

Comentó, asimismo, que en el sistema de gestión e inversión pública peruano no hay leyes que generen incentivos para que el Gobierno Nacional coordine con los gobiernos regionales y locales la ejecución de proyectos vinculados con el presupuesto público. “Como eso no existe, los alcaldes, gobernadores o ministros pueden ejecutar proyectos con recursos públicos sin ninguna conexión. Por eso se hacen inversiones fragmentadas, con articulación cero y que se cortan entre gobierno y gobierno”, sostuvo.

Fort refirió que mientras Lima continúe sin un plan urbano, no se avanzará nada y la ciudad seguirá creciendo de forma desordenada. Además, anotó que otro tema que diferencia a la capital de las ciudades mejor rankeadas es que esas urbes tienen un solo gobierno y no muchos alcaldes distritales. “Pero en Lima cada alcalde gobierna en su jurisdicción y no hay mecanismos de coordinación obligatoria, y esa es una reforma política que se hace necesaria”, subrayó.

TENGA EN CUENTA:

* El ranking de Mercer es elaborado todos los años para compañías internacionales que deben evaluar cómo compensar económicamente a sus empleados cuando son enviados a trabajar de una ciudad a otra.

* Este año, Mercer también evaluó el tema del saneamiento urbano de las ciudades, que incluye el tratamiento de los residuos y la infraestructura de aguas residuales, los niveles de enfermedades infecciosas, la contaminación atmosférica, así como la disponibilidad y calidad del agua.

* Lima cayó 20 puntos en este ranking de saneamiento y ocupó el puesto 144 entre 231 ciudades.