Cierran 17 escuelas de suboficiales de la Policía

A fin de mejorar la calidad técnico-profesional de los futuros policías, el Ministerio del Interior (Mininter) ha dispuesto reducir a 10 las escuelas de formación de suboficiales. Las otras 17 serán cerradas y convertidas, de manera progresiva, en centros de especialización y reentrenamiento.

Esta medida forma parte del proceso de reorganización de las escuelas de educación superior técnico profesional de la PNP, tal como lo señala el Decreto Supremo Nº 018-2019-IN, publicado ayer en El Peruano.

Los locales que seguirán funcionando están ubicados en Arequipa, Cusco, Chiclayo, Huancayo, Huánuco, Iquitos, Lima Metropolitana –Puente Piedra y San Bartolo–, Tarapoto y Trujillo.

Durante el periodo de reorganización no se crearán nuevas escuelas. Del mismo modo, se garantiza la continuidad de los estudios de los jóvenes aspirantes a policías.

Medida necesaria



Al respecto, el exviceministro del Interior Ricardo Valdés se mostró a favor de la norma y dijo que esta permitirá mejorar la calidad de enseñanza y de fiscalización.

“La gestión de 27 escuelas es ineficiente porque no hay tantos profesores especializados, no hay suficientes recursos para estandarizar el nivel de enseñanza y no se pueden prevenir los actos de corrupción, como el cobro de cupos. Esta medida es totalmente necesaria”, indicó a Perú21.