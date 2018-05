11 de mayo. Un voraz incendio, que se inició en la madrugada, redujo a cenizas 120 puestos del Mercado Monumental de Puente Piedra , un local que operaba, desde hace 20 años, sin licencia de funcionamiento ni certificado de Defensa Civil ; es decir, de forma clandestina.

“No tenemos ningún tipo de certificado. Reconozco que trabajábamos de forma informal”, admitió, el día del siniestro, Luis Samanamud , dirigente del citado establecimiento.

¿Cómo es que funcionaba este local pese a que el municipio distrital notificó, en varias oportunidades, a los responsables para que cierren sus puertas? “Nosotros pedimos una prórroga e incluso apelamos para poder trabajar”, indicó Samanamud.

Cuando los bomberos llegaron al lugar, el fuego era incontrolable. Más de nueve horas les tomó controlar el siniestro, pues en el mercado se vendía material altamente inflamable, como pintura, disolventes, muebles y ropa sintética. Además, cada puesto estaba separado por planchas de poliestireno expandido (tecnopor).

AUMENTAN INCENDIOS



Lamentablemente no se trata de una excepción. Casi todos los incendios ocurridos este año en centros comerciales, tiendas y mercados han sido producto de la informalidad, advirtió a Perú21 Larry Lynch , vicecomandante general de los bomberos.

“A causa de la informalidad, los incendios en Lima y Callao se han incrementado en un 20% en los primeros cuatro meses del año con respecto al mismo periodo del año anterior. Solo en Lima estos siniestros han dejado 27 muertos (15 adultos y 12 niños). Este índice nunca se ha dado en el país”, alertó. Entre las zonas más peligrosas mencionó a Mesa Redonda, Mercado Central, Av. Grau y Gamarra, lo que es conocido por las autoridades, pero nadie hace algo.

Lynch recalcó que los siniestros se producen por la dejadez de los municipios por realizar fiscalizaciones y controles pero, también, por la “viveza” de los dueños de esos establecimientos. “Por ejemplo, en Mesa Redonda se hacen inspecciones, se cierran tiendas, pero cuando los inspectores se retiran, los dueños las abren y operan de forma clandestina. Hace poco se incendió allí una vivienda y cuando llegamos nos dimos con la sorpresa de que era un depósito ilegal. Otro ejemplo es el depósito de llantas que se quemó en Comas, no tenía licencia”, sostuvo.

(Perú21) (Perú21) Perú21

Además, dijo que más del 50% de los negocios informales en Lima y Callao carecen de los requisitos mínimos de seguridad. “Usan cables de mala calidad, de China; no renuevan los extintores o los tienen obsoletos; conectan diversos enchufes en un solo tomacorriente; realizan construcciones clandestinas; usan químicos inflamables sin informar a nadie. Es por eso que cuando se desata un incendio, este se torna incontrolable. Esto se agrava debido a que trabajamos con implementos obsoletos”, afirmó.

Al respecto, el capitán de la Compañía de Bomberos Comas 124, Manuel Anardo, manifestó que comparte su equipamiento personal con otros cuatro efectivos. “Por normativa internacional, debería ser nuevo, pero hace 6 años vengo usando el mismo. Espero que esta triste realidad cambie pronto”, sostuvo. En efecto, el vicecomandante Larry Lynch afirmó que hace 5 años no renuevan los equipos de protección personal. “El año pasado la Intendencia Nacional de Bomberos, que se encarga de comprar los equipos, devolvió unos S/49 millones a las arcas del Gobierno. No han ejecutado las compras porque, quizá, no les interesaba”, lamentó.

“Hace seis años que vengo usando el mismo equipamiento. Espero que esta realidad cambie pronto”.

mANUEL ANARDO

COMPAÑÍA DE BOMBEROS COMAS 124

Recalcó que los uniformes que usan son, en su mayoría, donaciones. “Hay bomberos que emplean trajes de color negro y amarillo porque les fueron donados. La deficiencia es total”, señaló.

NO HAY FISCALIZACIÓN



En cuanto a las deficiencias en los procesos de fiscalización a establecimientos comerciales, Larry Lynch afirmó que hace 5 años el Gobierno les quitó la potestad para efectuar las inspecciones a dichos locales. “Nosotros somos la autoridad competente para efectuar las inspecciones, a fin de evitar los incendios. Pero ahora los que se encargan de ello son los municipios, a los que les están poniendo trabas”, recalcó.

Se refirió, expresamente, al Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, que ata las manos de las alcaldías. Al respecto, Mario Casaretto, gerente de Defensa Civil del municipio de Lima, indicó que esa norma ha reducido el número de inspectores para realizar las revisiones en eventos multitudinarios y locales comerciales con el fin de verificar que no haya ningún tipo de peligro.

“Con el decreto anterior (N° 058-2014-PCM) iban cuatro especialistas para inspeccionar un concierto. Ahora, el nuevo decreto dice que basta solo uno y este debe asumir la responsabilidad de los otros tres. Es por ello que ningún ingeniero quiere efectuar tales controles”, sostuvo.

Afirmó que, desde que entró en vigencia el DS N° 002-2018-PCM, no se realizan inspecciones en el país. “Hace mes y medio que no hay inspectores en las calles. Pero lo más grave es que esta norma quiere fusionar la licencia de funcionamiento con el certificado de Defensa Civil. Esto es vergonzoso y atenta contra la integridad de las personas”, indicó.

Refirió que “al parecer” se busca favorecer al empresariado sin medir las consecuencias. “Antes, la vigencia de los certificados era indeterminada y favorecía al empresariado. Nosotros luchamos y logramos que cambiaran la vigencia a dos años. Ahora sacan este decreto, nuevamente favoreciendo al empresariado”, expresó.

Casaretto sostuvo que esta norma ha insertado la tercerización del certificado de Indeci. “Cualquier empresa podría dedicarse a efectuar las inspecciones y las tiene que pasar a la municipalidad, previo cobro. Aquí hay una mano oscura”, acotó.

SABÍA QUE

- El Decreto Supremo N° 002-2018-PCM aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.

- Dicha norma fue publicada el 4 de enero de este año y entró en vigencia desde inicios de marzo.