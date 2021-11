Este 24, 25 y 26 de noviembre se realizó una muralización en el marco del proyecto “Mujeres organizadas de Lima Norte y Lima Sur tejiendo alianzas en el ejercicio y exigibilidad de su derecho de vida libre de violencia de género” ejecutado por las instituciones: Fomento de Vida - FOVIDA, Alternativa y Demus, con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, Gobierno Vasco y Fundación ADSIS.

Según una encuesta realizada por Ipsos encomendada por Demus, a mujeres de Carabayllo, señala que el 56% de ellas piensa que la mujer además de trabajar invierte más tiempo en realizar quehaceres en el hogar.

Carmen Zúñiga, lideresa de la red en Villa María del Triunfo nos recomienda identificar a tiempo las actitudes machistas que hemos normalizado o dejamos pasar por miedo. “Las mujeres vivimos con miedo porque hay hombres que nos minimizan y nos dañan psicológicamente, esto impide que pidamos ayuda y nos encerremos en ese círculo”.

Revisar el celular, cuestionar la forma de pensar, vestir o maquillarse son las primeras evidencias de vulneración del derecho a la libertad. También, la desigualdad en el desarrollo de tareas del hogar y de cuidado, puesto que se consideran funciones exclusivas de las mujeres. Estas actitudes y comportamientos que normalizan la violencia.

Hay la idea que una mujer en una relación pasa a ser de propiedad del hombre, dándole a éste la autoridad de manejar la forma de vida de la pareja, atribuyéndose la toma de decisiones y en algunos casos, tener el poder de agredir y vulnerar su derecho a una vida libre de violencia.

Se cree que estos síntomas son insignificantes y pueden pasar desapercibidos, pero mantenerlo en la vida diaria puede desencadenar en violencias visibles y graves como el feminicidio.

La lideresa menciona que es muy importante compartir nuestras experiencias a otras mujeres para no repetir la historia. “Yo he sido una mujer violentada por muchos años por el padre de mis hijos, creo que si alguien me hubiera hablado, hubiese pedido ayuda pero aún así, me di cuenta a tiempo y pude salir adelante”.

Según cifras de ENARES 2019, el 38,7% de mujeres de 18 y más años de edad que han sufrido maltrato físico, agresión verbal o sexual pidieron ayuda en los últimos 12 meses y el índice de tolerancia social hacia la violencia a mujeres de 18 y más años de edad, fue de 58,9%.

