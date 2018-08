La licencia de conducir es un documento que acredita una autorización administrativa a su poseedor para conducir un tipo de vehículo por la vía pública. En el Perú hay tipos de brevete para manejar vehículos particulares, transportes pesados, minibuses, furgonetas, remolques, volquetes; entre otros, que son otorgados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Uno de los más comunes es la licencia A1 y a continuación te explicamos en el siguiente artículo cómo puedes sacarlo.

En primer lugar, la licencia de conducir categoría A1 es necesaria para conducir vehículos tipo Sedan, Coupé, Hatchback, autos convertibles, Station Wagon, SUV, Areneros, Pickup y furgones. Además, es importante recordar que para obtener las demás licencias necesitas tener la A1.

El Gobierno del Perú señala en su página web que la condición para obtener una licencia de conducir es ser mayo de 18 años. Por otro lado, las personas mayores de 16, que sean casados o que tengan un título oficial que les permite ejercer una profesión u oficio, con plena capacidad de sus derechos civiles -en conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 46 del Código Civil-, también podrán el brevete de categoría A1. Finalmente, una última condición es no estar privado por resolución judicial a conducir vehículos de transporte terrestre.

¿Cómo puedes obtener una licencia de conducir en el Perú?

Antes de continuar con los requisitos fundamentales para tener una licencia de conducir en el Perú, debes saber que el primer brevete que tengas tiene una vigencia de 10 años. Cuando este venza, necesitarlas hacer una renovación y su vigencia dependerá de si cuentas con sanciones de tránsito o no.

Es importante saber que, para conducir un vehículo de 4 o más ruedas en el Perú, es indispensable tener la licencia de conducir clase A1 antes de solicitar cualquier otra. Para ello, deberás solicitar una recategorización. Más adelante te explicaremos los tipos de brevetes que hay en el país y ver qué otro tipo de documentación puedes solicitar.

Entonces, en el Perú necesitas pasar por tres exámenes obligatorios para obtener la licencia de conducir A1 : examen médico, examen de reglas de tránsito y examen de manejo.

EXAMEN MÉDICO

El examen médico es indispensable para evaluar tu condición de salud y sirve para corroborar que estás apto de conducir un vehículo. En este proceso pasarás evaluación de la vista, oído y examen sanguíneo. Estas informaciones irán impresas en tu licencia de conducir, pues será importante que cualquier autoridad pueda conocer tu condición si existe alguna intervención. Dentro de los requisitos necesitarás presentar tu DNI o carné de extranjería, tarjeta de identidad, carné de solicitante o Asilado (original y vigente en todos los casos). En caso de tener carné de extranjería, permiso temporal de permanencia, asilo o refugio, es obligatorio presentar fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco. Hazlo en cuatro pasos.

1. Dirígete a un Centro Médico

Dirígete a un Centro Médico que sea autorizado por el MTC para solicitar tu examen médico con el motivo de sacar tu licencia de conducir.

2. Haz el pago

El costo del examen médico para tu licencia de conducir en el Perú dependerá del centro médico que visites. Por lo general, tiene un precio aproximado entre S/75.00 y S/100.00.

3. Rinde tu examen

Estás obligado a pasar cinco pruebas y debes asegurarte de rendir todas porque será necesario presentar los resultados antes de conseguir tu licencia de conducir.

Medicina general: te tomarán la presión, el equilibrio, levantar pesas y una breve entrevista.

Vista y oído: te pedirán que leas unas letras de diversos tamaños y te harán escuchar sonidos de ambos lados. Si usas lentes, los necesitarás para pasar la prueba.

Grupo de sangre: te tomarán una muestra de sangre del dedo (solo una gota) para identificar tu tipo de sangre. Por más que ya lo sepas, deberás pasar igual por el procedimiento. No es necesario ir en ayunas.

Examen psicológico: te pedirán dibujar objetos geométricos, resolver laberintos, contestar preguntas de personalidad y dibujar una persona.

Examen de razonamiento: te pedirán resolver preguntas simples de cultura general, razonamiento verbal y matemático.

4. Recibe tu certificado

Después de pasar las cinco pruebas médicas, te entregarán tu Certificado Médico de Aptitud Psicosomática y habrás completado el examen médico. Es importante saber que este certificado tiene una vigencia de 6 meses desde el día en que fue entregado.



EXAMEN DE REGLAS DE TRÁNSITO

Esta prueba es fundamental y evalúa tus conocimientos sobre las reglas de tránsito, infracciones/sanciones, conducción eficiente, mecánica básica, primeros auxilios, seguros contra accidentes, entre otros. El de reglas de tránsito tiene un tiempo máximo de 40 minutos y consta de 40 preguntas para marcar. Si te equivocas en 6 oportunidades, habrás reprobado el examen. Dentro de los requisitos necesitarás presentar tu DNI o carné de extranjería, tarjeta de identidad, carné de solicitante o Asilado (original y vigente en todos los casos). En caso de tener carné de extranjería, permiso temporal de permanencia, asilo o refugio, es obligatorio presentar fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco.

Cabe señalar que, a partir del 1 de enero de 2018, según publicado en la web del Gobierno del Perú, el curso de formación de conductores no es necesario ni reemplaza este examen para la obtención de tu primera licencia de conducir.

1. Prepárate antes de dar el examen

Como en toda prueba, es importante prepararte (estudiar) para rendir tu examen de tránsito para obtener tu licencia de conducir A1. Puedes revisar aquí el balotario de preguntas y luego tendrás la opción de practicar en el simulacro de preguntas para la prueba de conocimientos.

2. Haz el pago para dar el examen

Para dar el examen de tránsito debes pagar S/56.00. Este es el precio oficial en Lima, pero puede variar en diferentes regiones. Además, hay cuatro lugares disponibles donde puedes realizar el pago.

Banco Scotiabank: en Lima, podrás encontrar una sede al lado de las Oficinas de Inscripción.

Oficinas de Inscripción del Centro de Evaluación: podrás pagar en efectivo y en Lima con tarjeta Visa o Mastercard.

Banco BIF: podrás pagar solo en Lima.

Banco Interbank: podrás pagar solo en Lima.

3. Programa tu cita

Inscríbete y programa tu cita para dar tu examen de tránsito, ya sea visitando de manera presencial las oficinas del Touring Automóvil Club del Perú, que está ubicado en Av. César Vallejo N°651, de 8:00 am hasta las 4:00 pm. Para cualquier consulta puedes llamar al número 01-6159328 o por la web. Para llegar aquí, deberías haber pasado tu examen médico.

4. Rinde el examen

Dirígete al Centro de Evaluación de tu Región para rendir tu examen de tránsito. Se recomienda que llegues 30 minutos de anticipación. Además, es bueno recordar que si no llegas a la fecha programada, pierdes el primer intento. En caso desapruebes, tendrás dos intentos más. Para volver a dar la prueba, tienes que esperar al día siguiente de tu primera evaluación. En caso apruebes, asegúrate que te sellen la cartilla y consérvala, porque será tu único comprobante. Esto será indispensable para dar tu examen práctico de manejo.

EXAMEN DE MANEJO

En el tercer y último paso evaluarán tus habilidades prácticas de conducir. Puedes realizar la prueba con un vehículo automático o mecánico. Dentro de los requisitos necesitarás presentar tu DNI o carné de extranjería, tarjeta de identidad, carné de solicitante o Asilado (original y vigente en todos los casos). En caso de tener carné de extranjería, permiso temporal de permanencia, asilo o refugio, es obligatorio presentar fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco. Finalmente, debes presentar tu cartilla donde figure que aprobaste el examen de reglas de tránsito.

1. Programa tu cita

Dirígete al centro de evaluación de tu región. En Lima es Touring y Automóvil Club del Perú y en Regiones a cargo de la Dirección Regional de Transporte Terrestre del Gobierno Regional y programa tu cita. Para mayor información puedes llamar al número 01-6159328 o por la página web. A continuación, da click aquí para conocer los pasos para programar tu examen vía online.

2. Rinde tu examen

En Lima, la sede se ubica en Conchán del Touring y Automóvil Club del Perú en la Av. Panamericana Sur km 21.5. Es recomendable llegar 30 minutos de anticipación. Además, es bueno recordar que si no llegas a la fecha programada, pierdes el primer intento. En caso desapruebes, tendrás dos intentos más y deberás programar otra cita. En caso apruebes, recibirás un certificado de aprobación para recoger tu licencia de conducir.

Es importante saber que en Lima puedes realizar un simulacro previo a su examen de manejo, acercándote al centro de exámenes del Touring Automóvil Club del Perú y solicitarlo. El ensayo incluye explicación de la ruta, calificación durante el simulacro y resultados de la práctica. El costo varía entre S/25.00 y S/50.00. Para mayor información, puedes comunicarte al número 01-6259292, anexo 4012.

¿Cómo solicitar la licencia de conducir en Lima?

De manera online

Después de haber aprobado tu examen médico, examen de reglas y el examen de manejo, podrás realizar el trámite para solicitar tu licencia de conducir. Para esto debes saber que, puedes hacer el trámite de recojo de manera online (eso solo es en Lima).

El pago por derecho a trámite e impresión de la licencia de conducir es de S/24.50. Puedes hacer el pago vía online con Tarjeta Visa (crédito o débito) o dirigirte a cualquier oficina del Banco de la Nación, Agente Multired o Multired Virtual. En el caso de hacer el paso de manera presencial, asegúrate de guardar el voucher para ingresar el código del pago. Finalmente, la emisión del brevete demora un aproximado de 24 horas tras realizar la solicitud online.

Para recoger tu licencia de conducir, puedes seleccionar uno de los 5 lugares de recojo disponibles.

Oficina del MTC en Lince: Av. César Vallejo N°603 - Lince

Oficina del MTC en Conchán: Km.21 - 22 Panamericana Sur - Villa el Salvador - Conchan

Oficina del MTC en Cercado de Lima: Jr. Antenor Orrego Nº1923 Chacra Rios - Cercado de Lima

Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) en el C.C. Plaza Norte: Av. Alfredo Mendiola 1400 - Cruce de Tomas Valle con Panamericana Norte S.M.P.

Tu domicilio: siempre y cuando no tengas papeletas pendientes de pago. Esto es gratuito.

De manera presencial

Sigue estos tres pasos:

1. Realiza el pago por derecho de emisión de licencia de conducir

El costo es de S/ 24.50 y puedes hacer el pago en cualquier agencia del Banco de la Nación, en Multired o en los Centros MAC Callao, MAC Lima Norte, MAC Lima Este y MAC Ventanilla.

2. Dirígete al Centro de Emisión de Licencias

Ubica el que corresponda a tu zona y dirígete a él, presenta los requisitos y solicita la emisión de tu licencia. Debes llenar un formulario con tus datos personales y una declaración jurada de no estar suspendido o inhabilitado.

3. Recibe tu Licencia

Debes esperar un aproximado de 20 minutos para recibir tu licencia de conducir. Después de eso ya estás garantizado a conducir inmediatamente en la vía pública. Recuerda que la primera licencia que obtengas tendrá una vigencia de 10 años, luego necesitarás revalidarla.

¿Cómo solicitar la licencia de conducir en provincia?

Después de haber aprobado tu examen médico, examen de reglas y el examen de manejo, podrás realizar el trámite para solicitar tu licencia de conducir. Debes llevar DNI, Carné de Extranjería, Tarjeta de identidad, Carné de solicitante o Asilado (original y vigente en todos los casos). El certificado del examen médico, examen de reglas y examen de manejo. En caso de contar con carné de extranjería, Permiso Temporal de Permanencia, asilo o refugio, presentar fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco.

1. Realiza el pago

El costo es de S/ 24.50 (este precio corresponde a la región Lima y puede variar en otras regiones), pagando en cualquier agencia del Banco de la Nación o en el Centro MAC Piura.

2. Dirígete al Centro de Emisión de Licencias

Ubica el que corresponda a tu región y dirígete a él. Presenta los requisitos y solicita la emisión de tu licencia. Deberás llenar un formulario con tus datos personales y una declaración jurada de no estar suspendido o inhabilitado para conducir.

3. Recibe tu licencia

Debes esperar un aproximado de 20 minutos para recibir tu licencia de conducir. Después de eso ya estás garantizado a conducir inmediatamente en la vía pública. Recuerda que la primera licencia que obtengas tendrá una vigencia de 10 años, luego necesitarás revalidarla.

Tipos de licencias de conducir en el Perú

Licencia A-I: Es el más común y te permite manejar carros como sedanes, coupé , hatchback, convertibles, station wagon, SUV, Areneros, Pickup y furgones. Es necesaria para obtener las demás licencias de Clase A.

Licencia A-IIa: Los mismos que A-1 y también carros oficiales de transporte de pasajeros como Taxis, Buses, Ambulancias y Transporte Interprovincial. Primero debes obtener la Licencia A-I.

Licencia A-IIb: Los mismos que A-1, A-IIa y también Microbuses de hasta 16 asientos y 4 toneladas de peso bruto y Minibuses hasta 33 asientos y 7 toneladas de peso bruto. Primero debes obtener la Licencia A-I.

Licencia A-IIIa: Los mismos que A-I, A-IIa y AIIb y también vehiculos con más de 6 toneladas como omnibuses urbanos, interurbanos, panorámicos y articulados. Primero debes obtener la Licencia A-I.

Licencia A-IIIb: Los mismos que A-I, A-IIa y A-IIb (pero no A-IIIa) y también vehículos de chasis cabinado, remolques, gruas, cargobus, plataforma, baranda y volquetes. Primero debes obtener la Licencia A-I.

Licencia A-IIIc: Los mismos que A-I, A-IIa, AIIb, A-IIIa y A-IIIb. Primero debes obtener la Licencia A-I.

Licencias de conducir de 2 a 3 ruedas

Para triciclos, bicimotos, motos, mototaxis y trimotos para uso personal o comercial que trasladen pasajeros o mercancías.



Licencia B-I: Vehículos no motorizados de 3 ruedas (triciclos) para transporte público especial de pasajeros.

Licencia B-IIa: Bicimotos para transportar pasajeros o mercancías.

Licencia B-IIb: Los mismos que B-IIa y también Motocicletas (2 ruedas) o Motocicletas con Sidecar (3 ruedas) para transportar pasajeros o mercancías.

Licencia B-IIc: Los mismos que B-IIa y B-IIb y también Mototaxis y Trimotos (3 ruedas) destinadas al transporte de pasajeros.

Las cuatrimotos no pueden transitar por la vía pública, solo pueden usarse para fines recreativos en propiedades privadas. Por lo tanto, no llevan placa de rodaje, no tienen tarjeta de propiedad ni tampoco necesitan una licencia de conducir.