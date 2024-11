LIBERAN a los seis involucrados en el caso de la joven descuartizada Sheyla Cóndor

Sorpresivamente, las seis personas que fueron detenidas preliminarmente por estar presuntamente vinculadas al asesinato de la joven Sheyla Cóndor recuperaron su libertad.

Carlos Hidalgo, abogado de dos de los jóvenes que estuvieron detenidos, indicó a RPP que todos fueron puestos en libertad porque no había pruebas que los pudiera vincular al caso de la muerte de Sheyla, cuyos restos llegaron hoy a Tarma, su ciudad natal.

El abogado indicó que la detención de 48 horas fue arbitraria.

La Fiscalía dispuso comparecencia simple para los implicados.

David Herrera Alejos, uno de los jóvenes que fue detenido, manifestó a RPP que el hecho los cogió por sorpresa cuando iban a una reunión social que habían coordinado previamente con un compañero de la Marina que alquilaba un cuarto en el inmueble.

“Con compañeros de la Marina habíamos quedado para hacer una reunión para hacer un compartir el sábado. Llegué a las 21.40 y cuando llegué se encontraba el suboficial con los padres. No llegamos a hacer ninguna reunión porque nos quedamos estancados en la puerta", declaró.

“Nuestro compañero alquila un cuarto ahí y nosotros no sabíamos de lo que había sucedido antes. No lo conozco (a Darwin Condori), no conozco a ninguno de los que están implicados”, dijo al citado medio.

En la víspera, la Marina de Guerra del Perú emitió un comunicado expresando su rechazo ante los actos criminales en los que estarían implicados alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval (Citen).

HOY SERÁ ENTERRADA

El cuerpo de Sheyla Cóndor fue hallado desmembrado dentro de una maleta en el condominio Torres Las Praderas en el distrito de Comas.

La joven era buscada por su familia desde el 13 de noviembre y, tres días después, el sábado 16, su cadáver fue encontrado en el dormitorio del departamento que le pertenece al suboficial Darwin Condori, quien continúa prófugo.

Los restos de la joven llegaron hoy a Tarma.

El velatorio y el entierro se realizarán en el distrito de Huasahuasi.

Sonia Torres, madre de la víctima, exigió justicia y anunció que luego de las ceremonias fúnebres retornará a Lima para seguir con el caso.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO