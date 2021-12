Desde la madrugada de este miércoles, los padres de una menor de 8 años pudieron estar tranquilos tras reencontrarse con ella, luego que denunciaran su desaparición en La Molina, la tarde del último martes 21 de diciembre. Con videos captados por cámaras de seguridad se pudo dar a conocer los movimientos del hombre involucrado en este caso, y que permitió el seguimiento del recorrido de la menor que finalmente terminó siendo devuelta a su hogar.

Fueron Ingrid Marocho y Enrique Hurtado, los padres de la menor, los que reportaron la desaparición de la menor de edad y afirmaron que se trató de un secuestro perpetrado por un sujeto que la sacó de su vivienda, ubicada en la avenida Los Ingenieros.

La madre de la pequeña Karen detalló a Latina que, cerca a las 5 p.m., dejó a su hija en su habitación para irse a atender a su padre y que, al regresar, no la encontró, por lo que inició una búsqueda por todos los ambientes de la casa y en los exteriores.

Salida de la menor de su casa

Imágenes de las cámaras de seguridad muestran a un sujeto, cuya identidad aún se desconoce, que vestía una camiseta de color blanco con el número “13″ estampado y una gorra negra, que se acercó a la casa, abrió la reja de la puerta para sacar a la niña. Después ambos caminan juntos y de forma tranquila.

Cámaras de seguridad registraron en preciso instante en que la menor sale de su vivienda y camina con el sujeto. (Captura: América Noticias)

Luego, el sujeto avanzó junto a la menor por las avenidas Los Ingenieros, Los Mecánicos, Los Civiles y Los Geofísicos, para finalmente abordar un taxi de placa F7C-193 en el cruce de las avenidas Los Ingenieros y Constructores. Después, el vehículo se desplazó por el óvalo Huarochirí y la Av. Separadora Industrial con dirección a Ate.

Momento en que la menor aborda con el sujeto el taxi color rojo de placa F7C-193 en el cruce de las avenidas Los Ingenieros y Constructores. (Captura: América Noticias)

Aparición de la niña

Tras más de ocho horas de difundirse la noticia de desaparición, la Policía Nacional informó que la pequeña se reencontró con sus padres y que se encontraba a salvo. La niña fue dejada por el mismo sujeto en la puerta de su vivienda, un hecho que también fue registrado por cámaras de seguridad.

#PNPInforma 📢 | Karen Hurtado ya se encuentra con sus familiares. Gracias a todos por compartir y sumarse a la búsqueda. pic.twitter.com/mCrCmvsfKQ — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) December 22, 2021

En el video se observa cuando el sujeto camina junto a la menor de edad por la Av. Los Ingenieros, y se dirigen a la casa de la pequeña. Luego, el hombre se acerca a la puerta del inmueble, deja a la niña para después emprender la huida corriendo. En ese momento también se aprecia que la menor corre un pequeño tramo para seguirlo, pero luego retorna a su vivienda.

Dentro del domicilio se encontraban los tíos de la niña de 8 años, quienes de inmediato abrazaron a su familiar y avisaron a la Unidad de Secuestros de la Dirincri para que la menor se reencuentre con sus padres.

Padres afirman no conocer al sujeto

Tras la aparición de la menor, su madre contó que el hombre pudo llevarse a su hija luego de decirle que iban a jugar. “Le dijo te enseño unos jueguitos y se la llevó para Puruchuco. Que han estado ahí jugando con un celular. A Dios gracias, ha venido sana y salva. Gracias a los reporteros, a los policías y el personal de Serenazgo de La Molina”, indicó Ingrid Marocho.

Tanto Ingrid como su esposo Enrique Hurtado, padre de la menor, coincidieron en no conocer al autor del secuestro. Los padres de familia cuando su hija estaba desaparecida señalaron que su hija no tiene acceso a redes sociales y que las clases virtuales del colegio son supervisadas, por lo que no tienen ningún sospechoso.

Taxista brinda testimonio

El taxista Milton Garcilaso, quien trasladó de La Molina a Ate al hombre y a la menor, brindó su testimonio ante las autoridades. La Policía descartó que él haya participado en la captación de la niña de 8 años.

En breves declaraciones a América Noticias, el conductor relató que se dio cuenta que había transportado a un secuestrador y a su víctima dentro de su vehículo por las noticias en la televisión. Relató que nunca vio actitudes que le dieran indicios de un secuestro.

“Se dirigía a Puruchuco en Ate. Le dije S/8 y me dijo S/5, y le dije ya sube. Estaban conversando los dos. La niña solita ha subido [al taxi]. Ella estaba con el celular y el sujeto le decía ‘¿este juego ya lo pasaste? ‘. ‘Sí’, decía la niña”, contó el taxista antes de brindar su testimonio ante la Policía Nacional.

Descartan secuestro

Esta mañana, la Policía Nacional descartó que se haya tratado de un secuestro. “Hasta el momento no ha habido indicativos que se trataría de un secuestro. No ha habido una negociación ni requerimiento económico. Lo que ha habido es una captación del menor. Ha habido una inducción de la fuga de la menor del domicilio, que es un delito tan grave como el secuestro”, precisó el coronel PNP Franco Moreno Panta, jefe de la división de secuestros, en conferencia de prensa.

El jefe policial que el sujeto no es reconocido por otros familiares más cercanos de la menor y que solo queda avanzar en la investigación a fin que la niña pueda dar más detalles del involucrado. “Ustedes han podido observar que esta menor tiene mucha confianza, no demuestra temor. Inclusive el retorno lo ratifica. El sujeto tiene confianza, pese a saber que está siendo buscado se ha acercado en horas de la madrugada al domicilio”, añadió.

La Molina: Secuestran a menor en la puerta de su casa

¿Captación por redes sociales?

El coronel PNP Franco Moreno Panta, jefe de la división de secuestros, no descartó que las redes sociales hayan sido “uno de los puentes de comunicación” de la niña con el hombre, con quien habría construido un vínculo de confianza.

“Nosotros estamos determinando cuál han sido los móviles, los motivos, la confianza, el acercamiento que ha tenido con esta niña”, puntualizó. El matinal América Noticias indicó que las autoridades revisarán la laptop que la niña usaba para tratar de confirmar si la niña mantenía una comunicación con hombre desconocido.

VIDEO RECOMENDADO

Conoce los distritos de Lima Metropolitana en donde se han presentado infectados de la variante ómicron.