Qué falta de sensibilidad. Las organizaciones de pacientes oncológicos que promovieron la aprobación de la Ley Nacional de Cáncer alertaron que el proyecto de Reglamento para la citada norma debilita un aspecto fundamental de la lucha contra este mal: el acceso a más tratamientos con los que lamentablemente aún no se cuenta en el Perú, básicamente por temas burocráticos que dificultan su llegada.

Ponen la atención en los artículos 11, 12 y 13 referidos a la cadena de suministros para la prevención y control del cáncer, es decir en dos procesos críticos en la selección de nuevos medicamentos y su compra a través de mecanismos diferenciados, donde no se fijan plazos para los responsables, pero sí aumentan las instancias de discusión.

Advierten que en los artículos se observa una serie de procesos burocráticos sin tiempos que parecen hechos para que el paciente no llegue a ser beneficiado por la ley. Solo el proceso en sí sería más largo que el tiempo de vida de los pacientes. El reglamento no toma en cuenta que el cáncer no espera.

La selección de una nueva medicina requiere una evaluación de tecnologías sanitarias que es el procedimiento encargado de autorizar el uso de un fármaco que no se encuentra en la lista de medicamentos aprobados en Perú, conocida como el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME).

Además, las entidades encargadas o no son especialistas en el tema o están saturadas con otros procesos administrativos, lo cual hará que el tiempo de aprobación sea mayor al actual, de hasta más de 1 año.

“En Perú, el tiempo promedio entre la aprobación por parte de la Digemid y la inclusión en el PNUME de los medicamentos antineoplásicos suele ser de 20 años, 5 años más que en Colombia. Así de crítica es la situación y nos preocupa que a los procesos actuales que tienen grandes demoras, se le sumen más. Es probable que nuestros pacientes ya no estén aquí cuando tengan una respuesta”, señaló César Amaro, exdirector general de Digemid.

Si un peruano tiene la desdicha de sufrir una neoplasia cuyo tratamiento no se encuentra en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME) se inicia una evaluación individual del caso que podría tomar más de un año, por lo que es habitual que los pacientes fallezcan sin tener una respuesta del Estado. Muchos incluso son desahuciados por no contar con tratamientos acorde a la necesidad del paciente en Perú, sin embargo, encuentran la solución en otros países en donde sí cuenta con los medicamentos necesarios.

Tal es el caso de Juan Carlos Nuñovero, peruano diagnosticado en el 2020 con un cáncer extraño al hígado, fue desahuciado por 10 opiniones de oncólogos en Perú, pero encontró una posibilidad en Estados Unidos, donde actualmente radica con todos los esfuerzos y ayuda de su familia y amigos mediante donaciones y actividades que espera puedan alcanzarle para seguir con su tratamiento. “Yo tenía una cosa clara, si lo que estábamos haciendo era perseguir la posibilidad de vivir o vivir más tiempo, todo vale la pena”, resaltó.

Indyra Oropeza, sobreviviente y directora de la ONG Con L de Leucemia, lamenta el panorama actual. “Es lamentable que los procesos vayan en contra del paciente, los encargados de hacer las leyes no se dan cuenta de que hay vidas de por medio. No es posible que cada paciente tenga que luchar por su propia medicina, cuando uno ya consiguió que se traiga un medicamento para cierto tipo de cáncer, se pide que el siguiente paciente diagnosticado se presente al mismo proceso y puede correr el riesgo incluso de que no le aprueben el medicamento. Eso debe cambiar de forma urgente”, subrayó.

Tenga en cuenta

Para los colectivos de pacientes, el proyecto de reglamento es una oportunidad para cambiar el modelo peruano de lucha contra el cáncer, por ello piden se simplifique procesos en beneficio del paciente, facilitando el acceso a nuevas medicinas.

También demandan que se establezcan plazos para todos los funcionarios públicos involucrados en la toma de decisiones. En el caso del cáncer la burocracia mata, pues permite que el mal siga avanzando.

