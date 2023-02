Unos seis mil pacientes con cáncer no pudieron acudir a sus consultas por culpa de los bloqueos de carreteras que se produjeron en los últimos días. De ellos, 1,130 provenían de Cusco, Puno, Arequipa y Cajamarca, informó el Colectivo Semáforo Oncológico, basado en datos proporcionados por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

Esta situación se hubiera podido prevenir, en gran parte, si es que se hubieran implementado las disposiciones de la Ley Nacional de Cáncer y de su reglamento, una de las cuales hace referencia a la Red Nacional Oncológica.

“Con esta red se va a poder tener todos los servicios, el equipamiento y el personal de salud y todo lo que se necesite para que pueda funcionar en las regiones”, dijo a Perú21 Susana Wong, directora de Lazo Rosado Perú y vocera del Semáforo Oncológico. Es decir, en buena cuenta, hubiera permitido que muchos de esos seis mil pacientes reciban atención oportuna.

Afirmó, además, que de las 16 disposiciones de la Ley Nacional de Cáncer, solo tres se han cumplido. “Ya existe un presupuesto para implementar la ley y para ello se tienen que realizar todos los procesos que están en el reglamento. Si no se termina de hacer esta disposición y las otras que están en espera, no se podrá ejecutar e implementar la Ley Nacional de Cáncer... Habiendo presupuesto, que no se pueda ejecutar, eso sería bien trágico”, señaló.

Para Susana Wong, otro punto que debe priorizarse es el relacionado con los mecanismos diferenciados de adquisición.

Aseguró que esto permitiría que se adquieran fármacos que no figuran en el listado nacional de medicamentos del Ministerio de Salud.

