El médico infectólogo Leslie Soto logró superar el coronavirus (COVID-19) tras permanecer 14 días internado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Cayetano Heredia.

En diálogo con Latina, el especialista consideró que la primera dosis de la vacuna de Sinopharm que le aplicaron, por estar en la primera línea de combate al COVID-19, le ayudó a vencer a la enfermedad.

“La idea de la vacunación no es que no te dé la enfermedad, la vacunación es para que la enfermedad, si uno se infecta, sea mucho más leve y uno pueda superarla y no sea tan agresiva. La vacunación es buena”, expresó Soto.

“Tienes que vacunarte para que si, por A o B, te da la infección no te dé tan severo, como normalmente podía haber dado”, agregó.

Además, con evidente emoción, agradeció la labor de los profesionales de salud del hospital para lograr su recuperación, así como a las distintas promociones de la Universidad Peruana Cayetano Heredia por apoyarlo en el difícil momento que afrontó.

Leslie Soto fue uno de los conductores del programa Junta Médica de TV Perú. En el espacio televisivo el especialista resolvía las consultas que hacían las personas a través de las redes sociales.

