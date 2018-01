Leao Butrón es acusado de protagonizar escándalo en supermercado pero él responde así

Leao Butrón , arquero del club Alianza Lima , habría ocasionado un incidente la tarde de este viernes en un supermercado ubicado en Open Plaza de Surquillo.

De acuerdo con una publicación que se viralizó en redes sociales, el portero no habría respetado su turno en la fila de atención. Pero eso no es todo, Butrón también fue acusado de haber agredido a un hombre de la tercera edad.

"Se cuelan a la cola, insultan, son groseros, intenta pegarle a un hombre que le dobla la edad, nos hay quién soporte a este tipo de personas que no tienen educación. ¿Alguien identifica a esta parejita? Los nombres, please", escribió la ciudadana Nancy Gregorio Rivarola en Facebook .

'LE QUISO PEGAR POR ENCIMA DE MÍ'

En comunicación con Perú21, la autora de esta denuncia contó su versión de los hechos. Según relató a este diario, Butrón fue quien "en todo momento alzó la voz y dijo groserías".

Gregorio Rivarola añadió que, tras el altercado que tuvo el guardametas del club blanquiazul con el hombre, este "pasó por encima de mi cabeza para pegarle al señor".

"La forma en cómo se movió para pegarle (al señor) fue por encima de mí. Nadie lo ha insultado (a Butrón). Él fue quien dijo groserías y alzó la voz en todo momento. Ahora me piden que borre la publicación, pero no lo haré. Ese es el problema de la gente que no quiere asumir la responsabilidad", exclamó.

LEAO BUTRÓN RESPONDE:

Horas después de que la publicación de Gregorio Rivarola fuese compartida más de mil veces en Facebook, Leao Butrón hizo sus descargos en la misma red social para desmentir las acusaciones en su contra.

Según cuenta el también capitán de Alianza Lima, él solo hizo valer su turno porque una hora antes ya se había acercado para ser atendido. Sin embargo, decidió hacer compras y luego retornó al módulo de atención.

"En este último momento, se encontraban dos personas en el módulo de atención, una de ellas, la señora Nancy Gregorio Rivarola, empezó a reclamar a la señorita, SIN SABER QUÉ YA NOSOTROS HABÍAMOS INICIADO UN TRÁMITE MUCHO ANTES", escribió Butrón.

Según aclara el arquero, fue el señor quien inició la discusión y no él. "El señor que se encontraba a un costado, que no se qué edad tiene (dudo mucho que me lleve más de 15 años) empezó a insultarme, a decir que todos los futbolistas eran igual y que hacemos lo que queremos", relata.

¿INSULTOS Y AMENAZAS?

Nancy Gregorio indicó a este diario que, luego de haber publicado la acusación contra Leao Butrón, a su bandeja de mensajes de Facebook, le llovieron insultos e, incluso, "amenazas de muerte".

"Acabo de recibir una cantidad enorme de insultos por interno. Ese es el nivel de gente de Alianza Lima. Las personas que él (Butrón) ha mandado me insulta y me dice que me van a matar", refirió a este diario.

Gracias a las capturas de pantalla que Gregorio Rivarola facilitó a este medio, se pudo constatar los mensajes amenazantes a los cuales se refirió. "Puedo enviar a todas las capturas de la gente que me ha amenazado, no tengo nada qué temer", finalizó.

Alianza Lima Alianza Lima

Alianza Lima Alianza Lima