¡Ya nadie está seguro! LE ROBARON LA CASA A EXCOMANDANTE GENERAL DE LA PNP

Increíble, pero cierto. Ya nadie está a salvo de la ola de delincuencia en el país, ni siquiera el excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Angulo, a quien le acaban de robar su casa.

Así lo denunció públicamente el propio efectivo del orden por medio de un enlace telefónico con Canal N, donde indicó que los ladrones aprovecharon que él había viajado a provincia y que no había nadie en su vivienda.

"Yo me encuentro en el interior del país y he recibido la información -de mi familia- de que mi domicilio (en Surco) ha sido violentado por todas las puertas en la noche (del viernes 25 de octubre)", denunció el general.

Luego, al ser consultado por ítems robados, Jorge Angulo especificó que "mi casa es bastante modesta. Tengo una vida muy austera y sin excesos. (No tengo nada) que presumir o cosas de valor"; sin embargo, el objetivo sería otro.

General PNP Jorge Angulo denuncia robo de documentos:

"Con mis tantos años de experiencia como policía, para mí, este fue un robo muy extraño, porque no se han llevado ningún artefacto eléctrico, pero sí mi celular, laptop y documentos personales de mi proceso", explicó.

Vale recordar que, luego de oponerse a la desactivación del grupo PNP que apoyaba al Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), el gobierno de Dina Boluarte decidió pasarlo al retiro en enero de este año.

Debido a ello, el ahora excomandante general de la Policía Nacional del Perú interpuso una demanda en el Poder Judicial para ser reincorporado en el cargo.

Como se recuerda, Angulo interpuso un proceso de amparo contra el Ministerio del Interior y la Presidencia del Consejo de Ministros. Y si bien el juzgado constitucional que evaluó el caso anuló su pase al retiro, declaró también improcedente su reincorporación en el cargo

"No he sido amenazado, pero hay que tener en consideración que, en una oportunidad, he sido objeto de un seguimiento por parte de de este algunos agentes; eso ya fue hace varios meses", sentenció un mortificado Jorge Angulo.

