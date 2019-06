Lamsac: “Túnel de Línea Amarilla no está preparado para asaltos”

Lamsac , empresa encargada de la operación de la Línea Amarilla , afirmó que dicha infraestructura “no está preparada para asaltos”, tal como el ocurrido el pasado 20 de abril, cuando una banda de delincuentes interceptó y robó una camioneta a una familia que se desplazaba por dicha vía.



“El túnel está preparado para evacuar al personal en caso haya un accidente o incendios, no está preparado para asaltos”, señaló Pablo Pascuttini, director de operaciones de Lamsac, al noticiero Buenos Días Perú.

Además, aclaró que el pago del peaje no contempla el tema de la seguridad para los conductores, pues enfatizó que Lamsac solo se encarga del mantenimiento y limpieza de la Línea Amarilla.

“El pago del peaje lo que incluye es la seguridad vial, lo que nosotros tenemos que garantizar con el pago del peaje es transitar por una vía limpia, segura desde el punto de vista de seguridad vial, con señalización, con un pavimento bueno, que no tenga obstáculos, eso es lo que corresponde al pago del servicio. No somos responsables de la seguridad ciudadana, la seguridad ciudadana no tiene nada que ver con el concesionario”, manifestó.

Pascuttini aseguró que personal de Lamsac sí detectó el asalto y activó el protocolo de seguridad, el cual contempla dar aviso a la Policía, que llegó al lugar después de 40 minutos.

Frente a los cuestionamientos de por qué no se cerró la vía, una vez ocurrido el atraco, el representante de Lamsac aseguro que el riesgo de dicha acción sería muy alto, ya que los delincuentes podrían haber desatado una balacera al verse acorralados.