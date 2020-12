Los residentes del distrito de Pacora en Lambayeque desbloquearon la antigua Panamericana Norte, según informó la oficina de la Defensoría del Pueblo en esta región a Perú21.

La medida de fuerza fue levantada alrededor de las 11:30 a.m. La Defensoría indicó que durante el bloqueo, que inició cerca a las 8 a.m., no se registraron enfrentamientos con las autoridades.

Sin embargo, los manifestantes han señalado que este martes volverán a bloquear la carretera hasta que sus demandas sean atendidas. Los pobladores de Pacora han denunciado que el agua que reciben se encuentra contaminada con arsénico.

Los residentes del distrito de Pacora en Lambayeque han bloqueado la antigua Panamericana Norte con llantas y piedras desde esta mañana. La medida de fuerza fue tomada debido a que habría una presunta contaminación de agua con arsénico.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque informó a Perú21 que los ciudadanos bloquearon la carretera porque el agua que reciben estaría contaminada con arsénico.

Asimismo demandan que el servicio de agua sea restablecido dado que se encuentra suspendido hace 20 días.

La medida de fuerza se inició desde las 8 a.m. con la colocación de llantas y piedras en la antigua Panamericana Norte, a la altura del puente Machuca. Según imágenes que vienen siendo difundidas por redes sociales, se observa una larga fila de buses y vehículos de carga que se encuentran paralizados a la espera de que se pueda llegar a alguna solución.

La oficina de la Defensoría en Lambayeque indicó a este diario que este caso ya viene siendo atendido por sus representantes.

