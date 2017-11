Agustín Mispireta Mercado, más conocido como el 'Ladrón elegante', volvió a hacer de las suyas robando un teléfono a un joven vendedora de celulares en el Cercado de Lima.

Las cámaras de seguridad de la galería Carrión, en el mencionado distrito, captaron al sujeto de 65 años en el preciso momento del robo mientras su víctima lo pierde de vista.

"Él sabía que había dejado mi teléfono, y al momento que me agacho y lo pierdo de vista, se llevó el celular", relató la comerciante a América Noticias, quien ya le interpuso una demanda en la comisaria de Monserrat.



"Cuando fui, me dijeron que él ya era conocido por ese delito, y agregaron que lo dejaron suelto por su edad", resaltó la vendedora para luego detallar qué ocurrió tras el robo.

"No salí corriendo (a encararlo) porque tenía buena imagen y me dije a mí misma ¿qué tal si hago un problema por nada?. Me pareció una persona agradable", comentó afligida.

12 denuncias en su contra

La PNP advirtió que Mispireta Mercado posee más de 12 denuncias en su contra y antecedentes penales por robo, falsificación de documentos, robo de autos, entre otros delitos. Inclusive, se pudo saber que el detenido tiene una requisitoria por el 17 Juzgado de Lima por hurto. Él ingresó al penal de Cachiche en el año 2012.



En declaraciones pasadas, el sujeto contó que empezó a delinquir hace nueve meses tras haberse quedado sin trabajo y tener que cumplir con pagar deudas como el alquiler de la casa, su alimentación y su tratamiento de asma.