Tres heridos dejó un accidente de tránsito en la Vía Expresa de Paseo de la República, frente al estadio Nacional, en el distrito de La Victoria, esta madrugada.

De acuerdo a América Noticias, el cansancio le habría jugado una mala pasada al conductor del auto plomo de placa B2Y-563 -identificado como Walter Montenegro- por lo que terminó chocando contra otra unidad.

Un accidente vehicular se reportó a la altura de la estación Estadio Nacional. Foto: Joel Alonzo/GEC

Producto del fuerte impacto, dos pasajeras del auto plomo resultaron heridas, así como el chofer del carro rojo de placa D1A-152 que estaba estacionado en la vía debido a una falla mecánica.

“El carro ha estado malogrado. El carrito rojo. Yo he tenido una pestañeada y ya no logré a frenar. De verdad, yo me pestañeé. Estaba haciendo taxi”, detalló Montenegro.

Los heridos fueron trasladados a una clínica local. En tanto, las investigaciones quedaron a cargo de la comisaría de La Victoria.

Accidente en Los Olivos

Esta madrugada también se registró otro accidente de tránsito en el cruce de la Av. Carlos Izaguirre y la Av. Universitaria, en Los Olivos, donde un conductor intentó darse a la fuga tras chocar contra un taxi.

Según el citado medio, el sujeto -quien no ha sido identificado- incluso abandonó a su familia en su auto. “Del otro lado ha venido el carro y chocó. El señor abrió la puerta y fugó. Yo corrí para retenerlo”, detalló un testigo.

En las imágenes difundidas se puede observar que una de las unidades quedó empotrada en un poste. “El señor estaba borracho, ebrio. Lo chapé y lo traje para acá”, comentó el testigo.

Debido a que el joven evitó que el conductor del auto plomo escape, la familia del sujeto lo agredió. “Me pegaron”.

