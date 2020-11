Un enfrentamiento entre ambulantes y fiscalizadores de la Municipalidad de La Victoria se reportó esta tarde, exactamente al mediodía, en la cuadra 1 del cruce de las avenidas Luna Pizarro con Raymondi.

Los ambulantes -que denunciaron agresión por parte de los fiscalizadores- indicaron que desean conversar con el actual alcalde de La Victoria, Luis Gutiérrez Salvatierra, para solicitar un permiso especial de venta en la Av. Luna Pizarro u otra solución ante la llegada de la campaña navideña.

“Ellos nos han atacado con palos. Nosotros estamos acá desde 9:00 a.m. y no hay ningún representante de la Municipalidad de La Victoria, nosotros queremos vender acá desde las 4:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. nada más y nos vamos, solo por campaña navideña. Ya hemos ido al municipio (para buscar otra solución), pero no hay nadie”, indicó uno de los comerciantes a América Tv.

Añadieron que debido a la pandemia no cuentan con recursos para alquilar un local y tienen productos acumulados que no han podido vender hasta el momento. En ese sentido, instaron la presencia de Gutiérrez Salvatierra.

Ante esto, los fiscalizadores de la mencionada comuna indicaron que el comercio informal está prohibido en todos los puntos del distrito. Cuando fueron cuestionados por la agresión hacia los ambulantes, optaron por no responder.

