Durante una entrevista en vivo para N Noticias, el periodista Jimmy Chinchay se conectó vía telefónica con el alcalde de La Victoria, George Forsyth, para abordarlo sobre el trabajo que viene haciendo en el distrito y los centros de abastos, ahora afectados por el coronavirus.

En la entrevista, también se le consultó al burgomaestre si está interesado a postular en las próximas elecciones, esto debido a la preferencia de los electores.

“Siempre va a ser bonito que te consideren, pero lo tengo muy claro, los pies siempre sobre la tierra, tal como me enseñó mi madre, pero el reconocimiento no es para mí es para mi equipo que se ha sacado la mugre desde que entramos a la municipalidad, siempre hemos puesto el pecho al igual que en este momento. Esto no es George Forsyth es toda la gente en conjunto que ha hecho esto, así que gracias a todos ellos, el reconocimiento es para ellos”, señaló el también exfutbolista de Alianza Lima.

Al oír esta respuesta, el conductor refirió: “Pensé que me ibas a decir ‘yo no estoy pensando en las elecciones presidenciales, yo descarto’. Eso lo dijo hace un año, ahora no lo está descartando o no me lo está diciendo”.

“Es que no me lo has preguntado”, respondió el alcalde de La Victoria. A lo que el periodista reaccionó sin rodeos: “¿Vas a participar en las próximas elecciones?”.

¿Descarta participar en las elecciones?

“Actualmente no lo estoy pensando, el trabajo aquí es bastante. Después veremos eso, hoy la concentración máxima es acá (La Victoria)”, aclaró Forsyth.

Fiel a su estilo, Chinchay insistió: “Es muy distinto ‘no lo estoy pensando a no voy a participar’, solo con eso cerramos”. “Con cucharita quieres sacar las cosas”, bromeó el exarquero blanquiazul.

Al despedirse, el conductor de N Noticias le hizo una broma: “Bueno alcalde vamos a estar atentos, sé que no quieres decirlo ahora. Bueno alcalde, abrazo crema”, y soltó un carcajada.

“No pues, eso no se puede decir en mi oficina, acá está prohibido”, bromeó también el aliancista, y finalmente agregó: “Acá somos inclusivos, acá amamos al Perú y esas cosas quedan en la cancha no más”.

