Un delincuente encañonó a una anciana y amedrentó a tres jóvenes trabajadoras de una tienda de muebles para robar S/ 3,500 mil, en el distrito de La Victoria. Según la mujer de la tercera edad - encargada del negocio -, el sujeto se hizo pasar por un cliente.

El suceso ocurrió en la cuadra dos de la avenida Manco Cápac, cuando la tienda de muebles para salones de belleza estaba por cerrar su atención. La anciana contó a RPP que el hombre ingresó y preguntó por algunos accesorios. Ella se dirigió a los servicios higiénicos y ordenó a las trabajadoras que lo atiendan.

“En una de esas le sacó el arma a la chica. Salgo del baño y me dicen que le entregue el dinero. En eso el delincuente me apunta y nos lleva a un cuarto junto a las tres trabajadoras”, detalló la afectada.

El hombre, tras reducir a todas las presentes, rebuscó por todos los rincones del establecimiento y se llevó un total de S/ 3,500 en efectivo. Cámaras de seguridad del local grabaron todos sus movimientos.

“Se llevó el pago del personal que el señor (dueño) me dejó”, agregó la víctima, quien también aseveró que la Policía no le hizo caso al momento de plantar la denuncia.

“No me tomaron importancia, como si para ellos no existiera ni valiera mi denuncia. Les dije que si no iban a ir a constatar y me dijeron que no, porque estábamos sanas... La comisaría de La Victoria no está actuando como debe ser”, exhortó la mujer.

