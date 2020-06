El empresario Diógenes Alva, cuestionó la decisión del Ministerio de la Producción de autorizar la reanudación de actividades en el emporio comercial de Gamarra a partir de este lunes pero a puerta cerrada.

Sostuvo que los comerciantes formales solo quieren trabajar y vender sus productos luego de 90 días de confinamiento obligatorio.

“Si nos quedamos 15 días más o un mes encerrados, no sé qué va a pasar”, señaló en diálogo con Perú21.

Sostuvo que muchos micros y pequeños empresarios tienen deudas con los bancos, con sus trabajadores, con las prestadoras de servicios como agua, luz, y que ante la apremiante situación se verán obligados a salir a las calles a comercializar de manera ambulatoria sus productos

“Es un abuso tremendo que cometerían con Gamarra si seguimos encerrados. En las calles están trabajando los ambulantes y nosotros que tributamos seguimos encerrados en nuestros propios negocios, eso no puede ser”, subrayó.

Sostuvo que los comerciantes no podrán vender sus productos a través de las plataformas digitales porque no están preparados ni capacitados. “Gamarra no está preparada para vender por internet”, afirmó.

Dijo que la mayoría de vendedores son micros y pequeños empresarios con módulos de 3 a 4 metros, donde “fabrican de todo” y según las temporadas.

Demandó que el alcalde George Forsyth, dialogue con los ministros de Estado para que las actividades en el emporio se desarrollen de manera normal bajo los protocolos sanitarios dispuesto por el Ministerio de Salud.

