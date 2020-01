La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos de los cinco implicados en el asalto a un conductor de taxi por aplicativo. Los sujetos abordaron el vehículo en El Porvenir, La Victoria, y tenían como destino el distrito de Miraflores.

Según detalló el agraviado a América Noticias, dos personas abordaron su vehículo en la intersección de los Jirones Hipólito Unanue y La Mar. “Uno se subió de copiloto y otro detrás mío”, indicó.

“El que estaba atrás me agarró del cuello y el que estaba de copilto me sustrajo la billetera, el celular y la plata que tenía a la vista. Luego llegaron dos más. Por el lado del piloto me siguieron rebuscando, querían sacar la llave de mi carro”, contó la víctima del asalto.

En ese momento, una patrulla del Escuadrón de Emergencia de la PNP que pasaba por el lugar se percató del atraco y procedió a detener a los delincuentes, logrando capturar a Gian Kevin Delgado Rubio.

Cuando el sujeto era trasladado a la comisaría de la zona para las diligencias correspondientes, una mujer identificada como Ivette Martínez Vidaurre intentó evitar que se llevaran a Gian Delgado, sin embargo, la policía la detuvo y le incautó dos celulares, uno le pertenecía al taxista.

El matinal informó que la fémina presenta antecedentes por la misma modalidad de asalto. Ambos sujetos serán investigados por el atraco al taxista.

La Victoria: capturan a dos de los cinco implicados en asalto a un conductor de taxi por aplicativo. (Video: América Noticias)