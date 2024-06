Sin ningún escrúpulo. El ginecólogo Pedro Marín fue detenido la madrugada de ayer luego de ser acusado de ejercer violencia sexual en contra de una joven de 23 años durante una consulta en el Centro Médico Max Arias, en el distrito de La Victoria.

Según el testimonio de la afectada, dado a conocer por Panamericana, los hechos ocurrieron mientras se realizaba una ecografía.

El mal profesional le hizo tocamientos indebidos en los senos, en sus partes íntimas y en las caderas; y le propuso tener un encuentro fuera del consultorio.

Era la primera vez que se atendía en ese centro médico.

El Ministerio de la Mujer se pronunció en Twitter (X) y pidió que la Policía y la Fiscalía realicen una investigación diligente para lograr justicia.

#LaVictoria | Ante caso de mujer víctima de presuntos tocamientos indebidos por parte de un ginecólogo durante la atención médica, el MIMP, a través del Programa Nacional Aurora, brinda atención integral a la víctima y su familia. El agresor está detenido y exhortamos a la… pic.twitter.com/sve7Hb9rgN — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) June 12, 2024

“Yo fui a una cita para una ecografía transvaginal, pero el doctor no solo me hizo eso, sino que también me hizo tocamientos indebidos. (...) Luego me propuso salir y, al final, me dijo que no dijera nada. En ese momento entré en shock y no sabía qué hacer. Lo único que hice fue ir a casa de mis abuelos y contarles todo”, contó con evidente nerviosismo al canal de televisión.

La familia de la joven llamó a la Policía y se procedió con la captura del sujeto.

Los abogados del ginecólogo guardaron silencio sobre el caso. El detenido tampoco quiso brindar declaraciones a la prensa.

