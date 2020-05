Jorge Muñoz sobre reubicación de ‘La Paradita’: “Es una cuestión de Estado, no de un alcalde distrital”

En el día 61 del estado de emergencia que vive el país a causa del nuevo coronavirus (COVID-19), el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, habló esta mañana sobre la reubicación de ‘La Paradita’ y aseguró que su traslado al distrito de Santa Anita es una cuestión netamente “de Estado y no de un alcalde distrital”.

Esto luego de escuchar las declaraciones de José Luis Nole, alcalde de Santa Anita, quien mostró su rechazo en recibir a los vendedores pues cree que se convertiría en un foco infección y provocaría mayor número de casos positivos del COVID-19.

“Aquí no se trata de que a mí no me gusta, estos son mis espacios, que este es mi feudo, aquí se trata de plantear una solución que realmente nos permita combatir el virus, aprovechar la situación para reordenar las calles y tener más orden y más seguridad”, sostuvo Muñoz.

“Me llama muchísimo la atención que el alcalde de Santa Anita salga anticipadamente a una decisión que tenemos que tomar en conjunción en estos días a decir, que ese no es el lugar. Además, es una cuestión de Estado, no es una cuestión de un alcalde distrital”, agregó el burgoamestre

Se concretaría

El ministro de Defensa, Walter Martos, indicó que la reubicación de los comerciantes del mercado informal conocido como La Parada, situado en La Victoria, se concretará en unos días, como una medida para mitigar la propagación del coronavirus (COVID-19).

“La solución se tiene que dar esta semana y probablemente la próxima semana ya se debe estar ejecutando la reubicación y también lo que es la intervención en todo el sector de La Parada”, señaló Martos en Canal N.

Remarcó que los alcaldes de Lima, Jorge Muñoz, y de la Victoria, George Forsyth, analizan el terreno donde serían trasladados los comerciantes de La Parada.

