La suboficial de tercera, Jossmery Toledo , se ha convertido en tendencia nacional desde hace algunos días luego de publicar un corto video viralizado en las redes sociales, en el que aparece vistiendo el uniforme de la Policía Nacional del Perú (PNP) y luego con un ceñido vestido corto.

Este clip editado inicialmente para la aplicación ‘tik tok’ se convertiría en la razón de sus problemas, pues generó que los directivos de la PNP le abrieran un proceso administrativo; sin embargo, la defensa de la suboficial aseguró que no existe ninguna falta a la institución por “ser modelo”.

Jossmery Enith Toledo Coronel ingresó a la Policía Nacional del Perú a temprana edad y pertenece al frente de batalla de la Dirección de Lavado de Activos de la PNP. Actualmente, el número de seguidores en su cuenta de Instagram se ha elevado considerablemente, y aprovechó el fin de año para agradecer las muestras de apoyo que le brindan.

Además, se animó a revelar que empezó a cuidar su apariencia luego de sufrir bullying durante su etapa escolar y universitaria. Ante la pregunta de uno de sus seguidores “¿Cómo iniciaste tu vida fitness?”, la suboficial respondió a través de sus Instagram Stories.

“Porque antes sufría de bullying, era muy delgada y hasta en el colegio y universidad me fastidiaban, eso me motivó a darle duro al gym. Ya tengo tres años entrenando y tratando de comer sano, y la verdad que me dio muchos resultados. La perseverancia y la paciencia son la receta”, indicó la suboficial.

Finalmente, sostuvo que ingresó a la Policía Nacional “por vocación y familia policial, me parecía una carrera muy interesante y es muy linda si lo sabes aprovechar. Tiene muchas áreas muy interesantes donde puedes llenarte de conocimientos que más adelante te servirá como profesional”.