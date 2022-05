Desde hace dos años la nueva administración de la Universidad Alas Peruanas (UAP) viene cumpliendo con los requisitos y condiciones que le exige la Sunedu para reinsertarse en el sistema de educación universitaria , pero en un intento por recuperar el control de la casa de estudios, presentó -junto a los miembros del directorio retirado- una demanda por Administración Fraudulenta en contra de las nuevas autoridades, según informó el gerente general de la UAP, César Cabrera.

Debido a la cuestionada gestión de la familia Ramírez, que durante años utilizó la casa de estudios con fines políticos, la Superintendencia de Educación Superior (Sunedu), en marzo de 2019, decidió paralizar el proceso de licenciamiento que la UAP había iniciado. Posteriormente, el 2020, la nueva administración retiró la presencia de los Ramírez y se hizo cargo de la UAP.

Actualmente, las nuevas autoridades de la UAP vienen siguiendo un nuevo proceso de licenciamiento para reinsertarse en el sistema de educación universitaria, cumpliendo con todas las exigencias, conforme lo ha señalado el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, quien en declaraciones públicas manifestó “La Universidad Alas Peruanas ha tenido muchísimos problemas, sin embargo, ha presentado la documentación necesaria para reinsertarse al sistema”.

El proceso de licenciamiento empezó en el 2015, desde entonces más de 50 universidades y escuelas de posgrado no cumplieron con las condiciones básicas de calidad, por lo que su licenciamiento fue denegado. Una de ellas fue Alas Peruanas (Foto: Andina)

Al ver que la casa de estudios se viene reflotando, los herederos del fallecido Fidel Ramírez Prado —el personaje que ejerció simultáneamente como presidente de la Cooperativa Alas Peruanas y gerente de la UAP— buscaron la vía judicial como una ruta para intentar recuperar la universidad de la que fueron retirados. Para ello, presentaron una demanda por Administración Fraudulenta ante el 2º Juzgado Penal que despacha el juez Arnaldo Sánchez Ayaucan.

En respuesta a la demanda, Cabrera precisó que la actual administración ha presentado al juzgado “una completa y sólida documentación que demuestra que la demanda no tiene ningún fundamento y padece de errores insalvables; por ejemplo, me incluyen en la denuncia como gerente cuando mi persona no ejercía el cargo conforme está probado por la inscripción en Registros Públicos”.





Universidad Alas Peruanas seguirá funcionando en 2020. (GEC)

Asimismo, Cabrera resaltó también que el intento de utilizar el Poder Judicial responde a que los Ramírez están definitivamente fuera de la UAP porque “se logró determinar legalmente que la condición de accionistas de los Ramírez fue producto de un acto de simulación que la ley considera nulo; al no ser accionistas legítimos se anuló su accionariado ficticio y, por lo tanto, no tienen ningún derecho sobre la UAP y su reacción ha sido presentar una demanda que no tiene ningún fundamento”.

Respecto de la situación del alumnado, Cabrera indicó que “nuestros estudiantes tienen derecho a una institución dedicada solo a la educación sin los problemas del pasado, por esa razón venimos siguiendo un proceso de licenciamiento cumpliendo rigurosamente con lo exigido por ley y también hemos invertido en una completa infraestructura en beneficio de nuestros alumnos”.

Manifestó que el interés de la UAP es concluir positivamente con el licenciamiento ante la Sunedu, ya está avanzado y que permitirá resolver un problema que afecta a más de 30 mil estudiantes de la mencionada casa de estudios.

