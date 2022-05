Una mujer identificada como Mónica Aguilar es conocida como ‘La alarma humana’ en su barrio de Santa Anita por el sonido que emite para ahuyentar a delincuentes que atacan a vecinos. La acción de esta ciudadana fue viral el año pasado y ahora elevó su voz nuevamente en protesta ya que asegura que policías y serenos que patrullaban las calles dejaron de hacerlo. Ello ha provocado que los actos de inseguridad se incrementen en su zona.

El último miércoles 4 de mayo, ella junto a un grupo de vecinos realizaron una protesta para demandar patrullaje en la zona conocida como Cooperativa Universal. “Yo quiero vivir sin miedo. Santa Anita de pie” y “¡Basta de delincuencia! Señor alcalde, hasta cuando la inseguridad” fueron algunos de los mensajes que se leían en las pancartas que portaban los residentes de la zona durante su manifestación.

“ Dejaron de patrullar. Yo no sé pareciera que se pasaran la voz [los delincuentes] y comenzaron a delinquir y comenzaron a llegar seguiditos. La semana pasada, antepasada y así seguiditos. Eso nos hizo preguntarnos ‘¿dónde está la Policía? y la Policía no firma desde hace un mes’ ”, contó indignada Mónica Aguilar.

‘La alarma humana’ agregó que entre los casos delincuenciales registrados en los últimos días figuran el robo de un mototaxi y el asalto al paso en agravio a dos mujeres por parte de ladrones que se movilizaban en motocicletas y autos particulares. Estos hechos fueron captados por cámaras de seguridad instaladas en el jirón De la Puente Uceda.

Aguilar junto a sus vecinos señalaron que la Policía se comprometió a enviar un patrullero a diario para patrullar sus calles y que esto se venía cumpliendo, pero este resguardo no se concreta. Contaron que cuando se ejecutaba la labor de patrullaje un policía firmaba un cuaderno, pero este compromiso se realizó solo hasta el 22 de marzo pasado.

vecinos denuncian que policías dejaron de patrullar sus calles

Mónica Aguilar indicó que la mayoría de víctimas de asalto por parte de delincuentes armados son vecinas. “ Son mujeres. nuestras hijas, que salen a trabajar y estudiar. Esto es intolerable, duele. Es una impotencia y vienen con armas ”, añadió.

La vecina agregó que ahora como una de las medidas que tomarán es la instalación rejas en su zona para así evitar más robos y asaltos en la Cooperativa Universal. “ Vamos a vivir enrejados. Hemos escuchado de otros distritos que están totalmente enrejados, vamos a vivir encerrados como animales, no nos queda de otra para salvaguardar nuestra vida y la de nuestras familias ”, dijo.

“ Estamos pidiendo el trámite [con la Municipalidad de Santa Anita], los requisitos y un vigilante y todo el tema en sí. Seguiremos, no nos queda de otra ”, agregó la ‘La alarma humana’.

¿Quién es ‘La alarma humana’?

Mónica Aguilar contó que cuando hizo conocer el sonido que podía emitir sus vecinos de la Cooperativa Universal de Santa Anita le hicieron un pedido. “ El barrio me dijo ‘tú serás la alarma del barrio’ y tú cuando suceda algo gritas, nosotros salimos y hacemos que los delincuentes se vayan ”, indicó.

Esta valiente vecina contó que hace un par de años antes de ser la ‘alarma’ de su barrio de Santa Anita, emitió ese sonido de alerta cuando se malogró el megáfono que iba a usar un compañero de trabajo durante un simulacro de sismo.

A la fecha ha usado su voz para alertar hasta el asalto a uno de sus sobrinos de nombre Jonathan que ocurrió cerca de su vivienda. “ Ese día, grité y grité e hice la alarma y los vecinos gracias Dios salieron y los delincuentes se asustaron y yo comencé a tirar cosas y funcionó ”, dijo para el programa Domingo al Día.

“El peruano normalmente es temeroso. No sé si llega una edad o un tiempo o que llegan tantos casos que ve en las noticias que uno de frustra que uno dice ‘ya no te metas conmigo, no te metas con mi vecino, no te metas con mi barrio’”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO

La ciberdelincuencia en nuestro país no es ajeno ya que cada vez más se denuncian más casos de robos a través de nuestro celular, conozca qué acciones simples funcionan para proteger nuestro dispositivo móvil para evitar el robo de información. (Fuente: Latina TV)









































VIDEO RECOMENDADO

La ciberdelincuencia en nuestro país no es ajeno ya que cada vez más se denuncian más casos de robos a través de nuestro celular, conozca qué acciones simples funcionan para proteger nuestro dispositivo móvil para evitar el robo de información. (Fuente: Latina TV)