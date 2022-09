El candidato a la Alcaldía de Lima por el partido Somos Perú, George Forsyth , protagonizó un gracioso video de campaña en el que manda un mensaje a los amantes del anime, con el fin de conseguir sus votos.

“Hola queridos amigos de la comunidad otaku de Lima. Ya sabes, este 2 de octubre hay que marcar el kokoro (corazón) de Somos Perú, para luchar contra todos los akatsukis infiltrados en nuestra hermosa ciudad. Ya saben: Todos somos Lima y Lima somos todos. Shinzou Sasageyo (entreguen sus corazones)”, se le escucha decir al candidato de Somos Perú.

El video, que ya es compartido en diferentes redes sociales, ha generado todo tipo de comentarios entre los usuarios, quienes reconocen el uso de términos propios del anime Naruto y Shingeki No Kyojin.

“Alto cringe me ha dado esto”, “Ya sé por quién votar. Me ganó”, “Ni mi ex me había convencido tan rápido”, “señor esta bien?”, son algunos de los comentarios que cosecha la publicación del candidato.

Como se sabe, los Akatsukis son una organización ficticia del manga y anime Naruto, quienes usan unas capas negras con nubes rojas. Inicialmente, el propósito de los Akatsuki era buscar la paz, pero finalmente se convirtió en una organización de mercenarios.

