José Luis, Roberto Alvarado y Rodrigo Bravo, tres ex trabajadores de la cadena de comida rápida Kentucky Fried Chicken (KFC), denunciaron que el gerente de la tienda ubicada en la cuadra 7 de la Av. Manuel Villarán, en Surquillo, los obligaba a realizar ejercicios físicos y pagar multas de S/2.00 por llegar tarde.

José Luis contó a 24 Horas que el gerente de la tienda identificado como Guido Cuadros Callupe lo obligaba a realizar ejercicios físicos. “Treinta planchas, treinta ranas en la tienda por haber llegado tarde supuestamente. Se burlaron de mi, lo viralizaron en Facebook (...) yo me sentí mal, me estaban molestando, me habían humillado”, indicó.

Asimismo, Roberto Alvarado, otro ex trabajador de KFC, detalló que él tenía un contrato part-time, sin embargo trabajaba como full-time de entre 10 a 11 horas. "El mas mínimo error que uno tenía por algún caso, como llegar tarde, siempre te sancionaban con una multa de S/2. 00. Obviamente nadie estaba de acuerdo con esto porque prácticamente era una humillación”, señaló.

En las imágenes difundidas por el citado medio, se observa como algunos trabajadores realizan planchas y ranas, además de ser grabados por algunos de sus compañeros.

En tanto, el noticiero informó que intentaron comunicarse con Guido Cuadros, quien les indicó que estaba al tanto de la denuncia interpuesta en su contra pero que no le estaba permitido a dar declaraciones.

Los tres jóvenes presentaron una denuncia formal a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Al respecto, la Sunafil informó que el equipo especial de la Intendencia de Lima Metropolitana atiende el caso de los ex trabajadores de KFC.

Con respecto a la denuncia de ex trabajadores de la empresa #KFC, es preciso indicar que los jóvenes llegaron ayer a la oficina de la #SUNAFIL, donde el equipo especial de la Intendencia de Lima Metropolitana atendió su caso. @MTPE_Peru pic.twitter.com/IcciW8IZ9x — SUNAFIL PERÚ (@SunafilPeru) December 24, 2019

KFC se pronuncia

Por su parte, KFC se manifestó -a través de un comunicado- sobre los videos que vienen circulando en redes sociales de sus trabajadores realizando ejercicios físicos.

“Ante los videos que vienen circulando sobre un hecho aislado ocurrido en una de nuestras tiendas, indicamos que conocido el hecho en octubre del 2019, nuestra empresa tomó acción inmediata y sancionó a la trabajadora que incurrió en esta mala práctica aplicándole las medidas disciplinarias correspondientes. Estas acciones no son prácticas aprobadas por la empresa dado que no representan nuestros valores, y por tanto rechazamos todo acto que atente el respeto a la dignidad y ofrecemos las disculpas públicas a las personas que se sintieron agredidas por la actuación de dicha trabajadora en nuestra tienda", precisa el comunicado.