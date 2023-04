“Quiero pedirle al señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, que me entienda, como padre, que se ponga en mis zapatos y que me ayude a que el asesino de mi hija vaya al Perú a pagar por el delito que cometió, quiero que ese hombre pague por lo que le hizo a mi hija”.

Estas fueron las palabras que usó José Gómez para exigir a las autoridades colombianas que envíen, cuanto antes, a nuestro país, a Sergio Tarache Parra, de 21 años, el sujeto que causó la muerte de su hija, Katherine Gómez Machare, de 18 años, tras arrojarle gasolina y prenderle fuego.

José se encuentra en Bogotá junto con su esposa, Cinthya Machare, y la abogada –y exministra de la Mujer– Rosario Sasieta. En dicha ciudad permanece detenido el feminicida, quien fue capturado por la Policía colombiana, la noche del jueves 14 de abril.

Por su parte, la abogada Rosario Sasieta, vocera de la familia Gómez Machare, recordó que la Cancillería de Colombia tiene hasta hoy, a las 5:00 p.m., para definir cuál será la fórmula que empleará para entregar a Tarache a Perú. Para ella, lo ideal sería la expulsión, pues una extradición tomaría meses o años. “Aquí no tiene nada que ver la parte política. Hago un llamado a Verónica Alcócer García –esposa de Gustavo Petro–, a que me ayude; Francia Márquez, primera vicepresidenta de Colombia, no nos abandonen”, exclamó.

Sobre el tema, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, manifestó: “Yo creo que el presidente de Colombia no podría proteger a un criminal. El Perú le garantiza un debido proceso”.

DATOS

Rosario Sasieta dijo que un asesinato como el de Katherine Gómez no puede quedar en el olvido.

Insistió en que a Tarache se le aplique cadena perpetua.