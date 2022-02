Juventud implacable: poemario ‘Cuerpo de amor’

El escritor y periodista peruano, Diego Samalvides Heysen, nos abre la puerta y adentra a su mística. Habita en un mundo donde solo parece haber espacio para sus dos grandes aficiones: la literatura y el periodismo. «Cuando decidí ser escritor fui consciente que lucharía contra viento y marea. No iba a vivir de la literatura a cabalidad, así que opté tener, como diría Mario Vargas Llosa, trabajos alimenticios que no perturbaran mi labor principal. En esas condiciones me inicié en la prensa», revela.

En el año 2019 publicó ‘Cuerpo de amor’ su primer poemario bajo el sello de la editorial Summa. Desde entonces, fue elogiado por personajes como Miguel Pachas Almeyda, uno de los más grandes investigadores de la obra del poeta universal César Vallejo. Como se recuerda, esta casa editorial ha tenido en su haber a decenas de notables poetas como Marco Martos, Arturo Corcuera, José Ruíz Rosas, Antonio Cillóniz de la Guerra, Óscar Málaga, Ricardo González Vigil, Roger Santiváñez, entre otros.

En relación a su obra, nos confiesa que está inmerso en un libro sobre el periodista que marcó su carrera. «Guillermo Thorndike encarna un periodo esencial en la historia de la prensa escrita. Sentí la necesidad de retratar la vida en las salas de redacción del siglo XX bajo su mando».

Sobre su ópera prima, el escritor argentino Martín Ayos subraya: « Hay, en el libro, una lucha entre luces y sombras, una dialéctica heraclítea. Esto es propio del último romanticismo. En esta lucha, ninguna es subsumida por la otra. Ocurre lo mismo que en “Hymnen an die Nacht”, de Novalis: no se trata de internarse en la noche, que es su amada misma, para que la luz del día llegue».

Poema VII

«Escribo

desde la muerte

el olvido

despojado de mis bienes

exiliado de mí mismo

y cuando ya no queda nada

cuando las horas transitan vacías

una voz me trae de regreso

una sola voz apoyada en mi tumba

y tu voz.»

¿Dónde puedo conseguir el libro?

La obra «Cuerpo de amor» se encuentra disponible en la Librería El Virrey (Miraflores), Librería Sur (San Isidro), Librería Cultura Peruana (Miraflores), Librería Época (Miraflores), Librería Miscelánea (Centro de Lima).

Datos:

Diego Samalvides Heysen (Lima, 2000). Periodista y escritor. Autor del libro «Cuerpo de amor» bajo el sello de la editorial Summa (2019).

Se inició en el periodismo a una edad temprana. A los 17 años, aún en primeros ciclos de la universidad, entró por primera vez a la redacción de un medio para meses más tarde editar las revistas de mayor prestigio en el Perú.

Obtuvo el 4to lugar del Premio Nacional de Poesía Antenor Samaniego en la edición por el centenario del natalicio del legendario poeta peruano (2019).

Alcanzó el 4to lugar del Premio Nacional de Poesía Antenor Samaniego en la edición (2020). Ha publicado poemas en revistas de literatura a nivel de América Latina y Europa.

En su faceta de periodista, como editor general de la revista Cocktail, logró tener portadas estelares con personajes como el astro del fútbol Jefferson Farfán o el magnate italiano Gianlucca Vacchi.

Actualmente, dirige dos medios de comunicación y es columnista de un diario a nivel nacional.

