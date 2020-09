Las imágenes fueron duras. En ella aparece una mujer golpeando salvajemente a un menor de tan solo tres años de edad. El video logró que se inicie una investigación contra la agresora, pero ella buscó dar una justificación a su comportamiento.

"Soy asmática y tomo pastillas y eso creo que me ha afectado los nervios, no sé qué me pasó en este momento", manifestó la madre del niño, quien prefirió mantener su identificación en reserva.

[Padre de niño maltratado por su madre exige la tenencia del menor]

Las imágenes de la agresión llegaron hasta las autoridades del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), quienes inmediatamente llevaron al menor a un albergue del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif).

"Le pido disculpas a mi hijo porque está pasando un mal momento pero esto ya va a pasar", comentó la mujer a Latina.

Ella indicó que ya inició un tratamiento psicológico y que reconoce que ha cometido un error.

Por otro lado, padre del niño, Jonathan Cornejo, exige la tenencia de su hijo, pero este no le fue entregado porque Mendoza Alarcón lo denunció anteriormente en dos ocasiones por supuesto maltrato familiar. Sin embargo, él argumenta que nunca ha golpeado al menor.