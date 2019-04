A tres días del juicio que determinará el futuro de estos dos jóvenes, el abogado de la familia Severns, Sandro Monteblanco, presenta los argumentos que respaldan la versión de su patrocinada, quien denunció el presunto ataque sexual.

¿En qué está el proceso? Antes había sido archivado.

La primera Fiscalía determinó, según su criterio, que no había suficientes elementos de convicción y optó por archivar. Luego la fiscal superior pidió que se reabra el proceso y se reformule la acusación, la cual fue elevada a un juzgado.

Los exámenes señalan que no hubo violación sexual ni sustancias tóxicas.

Nosotros dijimos desde un principio que no habría nada en la evaluación toxicológica porque habían pasado 16 días... Sabíamos que los resultados no iban a servir en este proceso. La desfloración antigua es un término que se usa en estos casos y quiere decir que pudo haber ocurrido hace un año, un mes o unas semanas. No te da una fecha exacta, pero tampoco descarta que haya sido en las últimas semanas.

¿Qué pruebas concretas tienen?

Una de las pruebas más importantes es el resultado de la pericia psicológica, el cual señala que Mackenzie arroja todas las características de una víctima de violación sexual. No lo digo yo, es la pericia la que determina que ella reúne todas las condiciones de una persona que ha sido violada.

Mackenzie le preguntó a Vicente si tenía alguna enfermedad venérea. ¿Por qué preguntaría esto?

En EE.UU. son muy directos. Aunque no lo creas, también le pregunté por qué lo hizo. Le dije: “A todos les puedes mentir, pero a mí no”, y me dijo “herpes”, y claro, si lo iba a besar, podría haberse contagiado.

En un chat con su amiga, ella admite un encuentro íntimo con Vicente.

Que hayan tenido sexo oral o que se hayan besado no es justificación. Nada justifica una violación sexual.

¿Cuentan con algún testigo que respalde la versión de Mackenzie?

Hemos conseguido información, son varios meses de investigación. Los Severns han gastado más de 200 mil dólares en honorarios. Todos los testigos de la contraparte son amigos del colegio.