JusticiaParaCarla: Realizarán vigilia por una nueva víctima de feminicidio [FOTOS]

Carla Salcedo, de 21 años, murió de una manera muy violenta y todo por los celos enfermizos de Eduardo Salas Fenández el pasado 20 de abril en Chorrillos. Un nuevo caso de feminicidio se sumaría a las sangrientas estadísticas del país.



Los amigos y familiares de Carla desean justicia. Por ello, se convocó a una vigilia para este martes 1 de mayo a las 6:40 p.m. en la plaza de la Municipalidad de San Juan de Miraflores.

De acuerdo a los familiares de Salcedo, ella había terminado su relación con Eduardo, pero se vieron por última vez luego de que el agresor la citó con engaños. Salas Fenández es acusado de ser una persona excesivamente celosa y controladora.

La Corte de Lima Sur ordenó nueve meses de prisión preventiva en contra del presunto asesino. En la publicación de Facebook, se exige que Salas no salga en libertad, como lamentablemente ha ocurrido en este país por casos similares.

"Carla tenía sólo 21 años, estudiante universitaria de Ingeniería Ambiental. El pasado 20 de Abril del 2018 la mató su ex enamorado Eduardo Salas, quien no concebía la idea de que ella ya no quisiera retomar la relación con él, destrozándole el tórax, yugular, cráneo, nariz, miembros superiores. Totalmente desfigurada de tantas puñaladas. Actualmente, en las noticias no ha salido aún el rostro de este hombre, quien por cierto tiene ambos padres abogados ¿Será este otro caso de feminicidio en el que el responsable quede libre de toda culpa por el simple hecho de tener dinero o una familia influyente?"(sic), se lee en la publicación.