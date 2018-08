“Yo solo acaté órdenes de Julio Magán en la liberación de ‘Caracol’. Me ordenó que vaya al penal para supervisar, pues podría generarse una alteración del orden. Esto pese a que yo había informado que desde la cárcel, el reo cometía extorsiones”.

Así se defendió el ex director de Seguridad Penitenciaria, Luis Flores Prialé, respecto a su responsabilidad por, presuntamente, haber “favorecido, coordinado y agilizado la libertad” de Gerson Gálvez Calle, ‘Caracol’.

Como es público, por este caso han sido sentenciados a 13 años y 4 meses de prisión el citado funcionario penitenciario, así como el entonces jefe interino del INPE, Julio Magán, y otros dos trabajadores de esa institución.

La mañana de ayer fue la audiencia de la lectura integral de la sentencia en el Juzgado Unipersonal del Callao, la misma que deberá ser ratificada en segunda instancia para que luego recién se ordene la captura de los condenados.

“SOY INOCENTE”​

Tras la diligencia, Luis Flores conversó con Perú21 y contó detalles de cómo ‘Caracol’ salió del penal Sarita Colonia, el 3 de octubre de 2014. Con ello se permitió que este avezado delincuente, quien encabezaba la mafia Barrio King –dedicada al narcotráfico, sicariato y extorsión–, continuara cometiendo sus crímenes con total libertad.

El ex funcionario penitenciario señaló que se dejó salir a ‘Caracol’, pese a que la resolución de su excarcelamiento llegó tarde a la oficina del subdirector de registro penitenciario, Cristian Benavides.

“Ese día, Magán llamó a Benavides y le exigió que proceda con la resolución, pese a que el documento llegó una hora y 15 minutos tarde. Benavides también tuvo que acatar la orden”, manifestó.

“Yo no pude hacer nada pues ya había una resolución de excarcelamiento en curso”, sostuvo Flores tras recordar que 11 meses antes había emitido “dos oficios a los directivos del INPE pidiendo que Gálvez sea trasladado a un penal de máxima seguridad”.

Es más, contó que en noviembre de 2013, la Región Policial del Callao había enviado un oficio al INPE en el que informaba que la ciudadana Martha Orihuela era víctima de extorsión por parte de Gerson Gálvez. Esto desde el penal Sarita Colonia.

Ante estas afirmaciones, Julio Magán, quien ayer también asistió a la audiencia, reconoció que sí ordenó a Luis Flores que supervisara la salida de ‘Caracol’.

No obstante, señaló: “Yo no he agilizado nada, yo envié al coronel Flores para que garantice la salida, eso lo puedo hacer yo con internos mediáticos como ‘Caracol’. No sabía que él estaba cometiendo extorsiones”